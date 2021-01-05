Tahincioğlu yeni yıla yeni projesiyle girdi

Nidapark Çengelköy’den konut sahibi olmak isteyenler için cazip ödeme planları sunacaklarını açıklayan Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, yeni yılda ayrıca İstanbul dışında da orta ölçekli ulaşılabilir projeler ile gündeme geleceklerini ifade etti.

2020 yılını değerlendiren ve 2021 yılı hedeflerini açıklayan Özcan Tahincioğlu, şunları kaydetti: Pandemiye göre konut “Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını ile birlikte ülkemizde de tüm sektörlerin oldukça zorlandığı bir yılı geride bıraktık. Biz Tahincioğlu olarak sektörün lider kuruluşu olmanın verdiği sorumluluk bilinciyle bu değişim ve dönüşüme hızla adapte olup, çözümler üretmeye çalıştık. 2020’de Türkiye’de bir ilk olarak pandemiye uygun çok fonksiyonlu konutlar geliştirdik.

İhtiyaca göre

Emlak Konut GYO güvencesi ile hayata geçirdiğimiz Nidapark Küçükyalı projemiz içinde yer alan Nidapark Küçükyalı Kınalı etabımızın teslimlerini tamamladık. Ayrıca, özellikle pandemi döneminde en çok ihtiyaç duyulan açık hava mağazacılığı konseptinde geliştirdiğimiz ‘Palladium Cadde Küçükyalı’ mağazalarını satışa çıkardık.”

Akıllı yatırım ve ödeme modeli

Müşterilerinin beklentilerini göz önüne alarak, ‘Akıllı Yatırım ve Ödeme Modeli’ni geliştirdiklerini belirten Tahincioğlu, “2020’de toplamda 750 bağımsız bölüm satışı gerçekleştirdik” diye konuştu. Tahincioğlu, 2020 yılının sonunda, Palladium Ataşehir’in Ak Portföy Yönetimi AŞ Dördüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu’na devir işlemini de tamamladıklarını açıkladı.