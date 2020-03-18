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    HaberlerEkonomi Haberleri Taksi plakalarının alım-satımına corona engeli!
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    18.03.2020 - 17:50 | | milliyet.com.tr

    Taksi plakalarının alım-satımına corona engeli!

    Corona virüs salgını nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ulaşıma ilişkin önemli bir karar aldı. İBB TUHİM’den yapılan açıklama, "Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkıp ülkemizde de görülmeye başlanan Koronavirüs’e (Covid-19) karşı ticari plaka (taksi, taksi-dolmuş, minibüs, servis) devir, tahsis ve araç değişim işlemleri, ikinci bir duyuruya kadar Başkanlığımız tarafından durdurulma kararı alındı." ifadeleri kullanıldı.

    Taksi plakalarının alım-satımına corona engeli!

    Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle taksi, minibüs, dolmuş, servislerin alım-satım işlemleri durduruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    Tahsis, devir ve araç değişim işlemlerine corona ayarı

    Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkıp ülkemizde de görülmeye başlanan Koronavirüs’e (Covid-19) karşı ticari plaka (taksi, taksi-dolmuş, minibüs, servis) devir, tahsis ve araç değişim işlemleri, ikinci bir duyuruya kadar Başkanlığımız tarafından durdurulma kararı alındı. İnteraktif olarak e-tuhim sistemi üzerinden yapılan başvurulara ise işlem yapılmakta ve cevap verilmektedir.

    Taksi plakalarının alım-satımına corona engeli

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