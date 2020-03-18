Taksi plakalarının alım-satımına corona engeli!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle taksi, minibüs, dolmuş, servislerin alım-satım işlemleri durduruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Tahsis, devir ve araç değişim işlemlerine corona ayarı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkıp ülkemizde de görülmeye başlanan Koronavirüs’e (Covid-19) karşı ticari plaka (taksi, taksi-dolmuş, minibüs, servis) devir, tahsis ve araç değişim işlemleri, ikinci bir duyuruya kadar Başkanlığımız tarafından durdurulma kararı alındı. İnteraktif olarak e-tuhim sistemi üzerinden yapılan başvurulara ise işlem yapılmakta ve cevap verilmektedir.