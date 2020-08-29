Taksicilerden filyasyon ekiplerine destek

Ankara Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odasına bağlı 100 taksi, koronavirüsle mücadele kapsamında her gün İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerine destek sağlayacak.

Ankara Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, taksi şoförlerinin de hazır bulunduğu oda hizmet binasında yaptığı basın açıklamasında, başkentte koronavirüsle mücadele kapsamında ticari taksilerle gönüllü ve ücretsiz olarak sağlık çalışanlarına destek olmak istediklerini ifade etti.

Yiğiner, bu nedenle taksici esnafla bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sağlık İl Müdürlüğüne ticari taksilerimizi yönlendireceğiz. Benim kendi ticari taksim pandemi süreci bitene kadar şoförümle birlikte sağlık ekipleri ile birlikte çalışacak. Bu süreçte taksici esnafı olarak bizler hem devletimizin yanında olacağız hem de sağlık çalışanlarımıza destek olacağız. Ben sağlık çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza vereceğimiz bu destekte bizleri yalnız bırakmayan taksici esnafımıza çok teşekkür ediyorum. İşte çağırdık 100’ün üstünde taksici arkadaşımız buraya geldi ve bu iş bitene kadar biz de gönüllü olarak hiçbir ücret talep etmeden sağlık çalışanlarımızla birlikte filyasyon ekibinde görev alacağız. İnşallah bir an önce bu koronavirüsten ülkemiz kurtulur, biz de karınca kararınca elimizden gelen neyse onu yapacağız."