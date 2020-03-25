Taksicilerden koronavirüs sürecinde "tek-çift plaka" modeli önerisi

Tüm dünyayla birlikte Türkiye’yi de etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgına yönelik alınan tedbirler devam ederken, özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde ulaşım güvenliği büyük önem taşıyor.

Virüs nedeniyle işlerinde düşüş görülen taksiciler de bu kapsamda bazı önlemler alınması gerektiğini savunuyor.

"Tek-çift plaka uygulamasıyla ilgili valilik ve emniyetle görüştük"

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan İTEO Başkanı Aksu, salgının öncesinde ve sonrasında İstanbul'daki taksi esnafı olarak dezenfekte uygulamaları dahil birçok önlemi hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Aksu, "İstanbul’da toplam taksi sayısı 17 bin 395. Bu taksilerimizde çalışan sayısı ise 52 bin kişi civarında. Her biri ortalama 4 kişilik bir ailenin mensubu olsa yaklaşık 208 bin kişilik bir nüfustan söz ediyoruz. İnsanlığa karşı büyük bir sorumluluğumuz var, taksici esnafı bir yandan evde kalarak virüsün yayılımını yavaşlatmalı, diğer yandan ise vatandaşlarımıza hizmete devam etmeli. Bu açıdan bakıldığında ortada bir kısır döngü var." ifadelerini kullandı.

Çözümün kendileri açısından son derece basit olduğunu belirten Aksu, "İstanbullu taksiciler olarak virüs salgını süresince tek-çift plaka uygulamasına geçilebilir. Valilik ve Emniyet Müdürlüğümüzle görüştük. Kendilerine birtakım önerilerimizi ilettik. Bunlardan en önemlisi bana göre tek-çift uygulaması. Bir gün plakasının sonu tek rakamlı olanlar, diğer gün çift olanlar çalışırsa hem esnafımızın bir kısmı evde kalarak 'Evde Kal' çağrısına uymuş olur, hem de diğer yarısı evine ekmek götürerek vatandaşa hizmetini sürdürür. Bu konuyla alakalı yetkililere başvurumuzu yaptık." diye konuştu.

"Hijyen konusunda sıfır toleransla çalışıyoruz"

Taksicilerin bir başka konu başlığının da yenileme zamanı gelen sağlık raporları olduğunu aktaran Aksu, şöyle devam etti:

"Türkiye tam bir seferberlik içinde, koronavirüsle mücadele etmeye çalışıyor. Bu süreçte sağlık personeli ve hastanelerde ciddi bir yük oluşmuş durumda. Her bir vatandaşa olduğu gibi biz taksicilere düşen görev, böylesi bir dönemde hastaneleri meşgul edip yük olmamak. Bu açıdan bakıldığında emniyet yetkililerimizden, taksicilere yönelik sağlık denetimlerinin ertelenmesini talep ettik. Hastaneleri meşgul etmemek adına sağlık kontrollerinin ertelenmesi konusunda emniyet güçlerimizle görüşmelerimiz oldu. Bu konuda da olumlu bir haber bekliyoruz."

Aksu, hijyen konusunda sıfır toleransla çalıştıklarını, İTEO ve İstanbul Büyükşehir Belediye’sinin (İBB) belirli merkezlerde taksicileri ücretsiz bir şekilde dezenfekte ettiğini bildirdi.

Selimiye ve Seyrantepe’deki merkez binanın önünde taksilerin de dezenfekte işlemlerini gerçekleştirdiklerini aktaran Aksu, ayrıca İBB'nin 46 noktasında da taksi, dolmuş ve minibüslerin ücretsiz steril hale getirildiğini söyledi.

"65 yaş üstüne ücretsiz lojistik projemiz var"

Diğer yandan 65 yaş ve üstü kişilere yönelik sokağa çıkma yasağıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Eyüp Aksu, "Yaşlılarımızı seviyor, sağlıklarına önem veriyoruz. Bu süreçte kendilerine ücretsiz lojistik sağlamaya hazırız. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız taksi duraklarımızı arayıp yardım istediği taktirde ihtiyaçlarını onlara ücretsiz ulaştırma yönünde bir projemiz var. Bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

"Sağlıkçılarımızı evlerine ücretsiz ulaştırmak için bir hazırlığımız var"

Sağlık çalışanları için de bazı çalışmalar içinde olduklarını dile getiren Aksu, "Sağlık çalışanlarımıza minnet borçluyuz. Öncelikli olarak yoğun hasta kabul eden hastanelerimizin önlerine dezenfekte işlemlerinden geçmiş araçlarımızı yönlendirip, doktorlarımızı ve sağlık çalışanlarımızı evlerine ücretsiz ulaştırmak için bir hazırlığımız var. Bununla ilgili çalışmalarımızı da kısa süre içerisinde tamamlamış olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"Zorlamayla, dayatmayla belli taleplerde bulunmayı tasvip etmiyoruz"

Eyüp Aksu, son günlerde bazı komisyoncu ve araç sahiplerinin taksi şoförlerinden belli miktarda sabit ücret talep ettiğine yönelik iddialara ilişkin ise şunları kaydetti:

"Zor bir dönemden geçtiğimizin farkındayız. Burada her bir bireye büyük görev düşüyor. Hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız. Bu tarz muamele gören şoförlerden ricam, lütfen İTEO’ya başvurun. Bu süreci hep beraber şoförüyle araç sahibiyle komisyoncusuyla atlatacağız. Arkadaşlarımızın sıkıntılarını biliyorum. Şoför ne kazanıyor ki götürsün versin? Biz gereken yardımı sağlarız. Biz üyelerimize ulaşıp durumu anlatıyoruz. Bu süreçte zorlamayla dayatmayla belli taleplerde bulunmayı tasvip etmiyoruz."