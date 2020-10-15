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    15.10.2020 - 00:01 |

    Tapu İçin Gerekli Olan Evraklar Nelerdir? Tapu Almak İçin Bunlar Gerekiyor...

    Tapu devir işlemleri sırasında yapılması gerekenler vatandaşların merak ettiği konulardan birisidir. Özellikle tapu için gerekli belgelerin neler olduğunun bilinmesi oldukça büyük önem taşımaktadır. Peki Tapu için gerekli olan evraklar nelerdir? Tapu almak için gereken belgeleri sizlere yazımızda detaylıca açıkladık.

    Tapu İçin Gerekli Olan Evraklar Nelerdir? Tapu Almak İçin Bunlar Gerekiyor...

    Ev, arsa, arazi veya ticari yapı gibi pek çok gayrimenkullerin devir sırasında kişilerin bazı evrakları temin ettikten sonra yetkili kurumlara müracaat etmeleri gerekmektedir.

    Tapu Başvuruları Nasıl Yapılır?

    Yeni bir gayrimenkul alındığı zaman gayrimenkulün tapusunun alınması için bazı adımların takip edilmesi gerekmektedir. İlk olarak Tapu müdürlüğünden randevu alınması gerekmektedir. Bu randevunun alınmaması halinde tapu işlemlerini gerçekleştirmek olanaksızdır. Tapu randevusu almak için randevu.tkgm.gov.tr adresinden almanız mümkündür. Bunun dışında ALO 181 Tapu ve Kadastro hattını arayarak randevu almanız da mümkündür. Randevu alındıktan sonra telefona SMS ile bilgiler iletilmektedir.

    Tapu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

    Tapu devir işlemleri üç aşamada gerçekleşir. Bu işlemler tapuya gitmeden önce yapılan işlemler, tapu evrakları ile birlikte tapuda yapılan işlemler ve tapu alındıktan sonra yapılan işlemlerdir. Tapuya gitmeden önce yapılması gereken ilk işlem tapu randevusu almaktır. Daha sonra gerekli evrakların hazırlanması gerekir. Bu evraklar şunlardır:

    - Son iki ay içerisinde çekilmiş olan 1 adet renkli resim
    - Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
    - Tapu belgesinin aslı ve fotokopisi
    - İkametgah adresi ve telefon bilgileri
    - Deprem sigortası ( 1 yılı doldurmamış Doğal Afet Sigortası)
    - Emlak vergi dairesinden alınmış olan temiz kağıdı
    - Satıcı tapuya gelmeyecek ise müracaat eden kişi için vekaletname

    Tapu Harcı Nereye Ödenir?

    Tapu harçları 3 farklı şekilde vatandaşlar tarafından ödenebilir. Bunlardan birincisi tapu devir işleminin gerçekleştiği yerin vergi dairesi olmaktadır. Diğer ödeme şekli ise anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödenmesidir. Son yöntem ise tapu müdürlüklerinde ATM veya internet bankacılığı üzerinden ödemeler gerçekleşebilir.

    Tapu harcının hesaplanmasında emlak vergisi değerinden az olmamak kaydı ile tapu müdürlüğüne beyan edilen devir ve iktisap değeri üzerinden hesaplanmaktadır. Belirlenen ödeme yöntemlerinden birisi seçilerek gerekli yerlere tapu harcı ödemeleri gerçekleşebilir.

    Ayrıca alınan gayrimenkul banka kredisi ile alınmış ise tapu harcı miktarında herhangi bir değişiklik yapılmaz. Harç gerçek devir bedeli üzerinden ödenir. Eğer bu gayrimenkulün devir bedelinin bir kısmı banka kredisi bir kısmı nakit veya banka havalesi ile ödenmiş ise yapılan tüm bu işlemler toplanır ve toplam bedel üzerinden ödeme işlemleri gerçekleşir.

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