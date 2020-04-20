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    HaberlerEkonomi Haberleri Tarihte ilk kez oldu! Petrol fiyatları sıfır seviyesinin altına düştü
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    20.04.2020 - 22:06 |

    Tarihte ilk kez oldu! Petrol fiyatları sıfır seviyesinin altına düştü

    Gelen son dakika haberine göre; Amerika Ham Petrol varil fiyatı, tarihi boyunca ilk kez 0 doların altına düştü. İşte detaylar...

    Tarihte ilk kez oldu! Petrol fiyatları sıfır seviyesinin altına düştü

    Petrol vadeli kontratları, corona virüs krizinin neden olduğu derinleşen ekonomik kargaşanın traderları fiziki ham petrolün teslimatını almaktan kaçınma konusunda çaresiz bırakmasının ardından tarihte ilk kez sıfır seviyesinin altına indi. Fiyatların eksiye inmesi talebin ne denli çöktüğünü gösteriyor.

    Corona virüs salgını nedeniyle ABD'nin ham petrol fiyatları % 300'den fazla düştü ve düşmeye devam ediyor.

    ABD tarihinde geçen Pazartesi günü ilk kez negatif olan ham petrol fiyatları eksileri gördü. Geçen hafta Salı varil başına 20 doların üzerinde işlem görmeye devam eden petrol sert bir düşüşle haftaya başladı.

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