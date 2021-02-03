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03.02.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Tarıma ‘acil yardım paketi’ talebi geldi

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, Kovid-19’a yönelik destek paketlerinden çiftçilerin yararlanamadığını belirterek, tarım için acil yardım paketi istediklerini bildirdi.

Tarıma ‘acil yardım paketi’ talebi geldi

Demirtaş, yazılı açıklamasında, mazot ve gübre desteklerinin, fiyat artışları karşısında yetersiz kaldığını ve tarımsal girdilerin fiyatlarındaki artışın genel enflasyonun üzerinde seyrettiğini ifade etti. Demirtaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Gıda enflasyonunun genel enflasyon düzeyinin üzerine çıkması nedeniyle sıfır gümrüklü tarım ürünleri ithalatına hız verilmesi, üreticinin ithal ürünlerle rekabet edebilme imkanını ortadan kaldırıyor. Bu yolla fiyat indirimi sağlamak ancak geçici bir süre yararlı olurken iç üretimi tahrip ederek sorunu kalıcı olarak büyütüyor. Yerli üretimin rekabet şansını kaybetmesiyle başlangıçta ucuz fiyatlarla piyasaya giren yabancı tarım ürünleri tedarikçileri, fiyatları istedikleri gibi artırıyor. Bu olgu, şu günlerde gübre ve yem fiyatlarından ayçiçek yağı fiyatlarına kadar hemen tüm tarımsal girdi ve ürün fiyatlarını etkiler hale gelmiş bulunuyor.”

Borç ödeme zorluğu

Çiftçilerin borçlarını ödemekte zorlandığına işaret eden Demirtaş, Kovid-19 desteklerinden çiftçilerin yararlanamadığını savunarak, “Tarım sektörü için acil bir yardım paketi hazırlanmalı” dedi.

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