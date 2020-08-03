BİST1.127-0.76EURO8.230.41USD6.970.03ALTIN443.290.84
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Tarımsal sulama borcuna yeniden yapılandırma
    ABONE OL
    03.08.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    Tarımsal sulama borcuna yeniden yapılandırma

    Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ), tarımsal sulama borçlarının yeniden yapılandırılması kapsamında, 22 bin 15 abonesinin 493 milyon 316 bin 464 liralık borcunu yeniden yapılandırdı.

    Tarımsal sulama borcuna yeniden yapılandırma

    2021 Eylül sonuna kadar borcunu yapılandırmak için başvuran abonelerin borçları vade farksız ve yılda bir kez ödeme yapmak koşuluyla 3 taksit olarak yapılandırılıyor. TEDAŞ’ın tarımsal sulama abone grubundan 61 bin 184 aboneden 2 milyar 14 milyon 805 bin 873 lira anapara alacağı bulunuyor.

    Şirket, söz konusu borçların yeniden yapılanması kapsamında, 22 bin 15 abonenin 493 milyon 316 bin 464 liralık borcunu 6824 ve 7061 sayılı kanunlar kapsamında yeniden yapılandırdı. 39 bin 169 abonenin yapılandırma çalışmaları ise sürüyor.

    TEDAŞ’ın borçlarını yeniden yapılandırmak için başvuru yapmayan 39 bin 169 adet aboneden toplam 1 milyar 521 milyon 489 bin 409 liralık alacağı bulunuyor. Borçlu abonelerin, 2021 Eylül sonuna kadar başvurmaları halinde borçları vade farksız ve yılda bir kez ödeme yapmak koşuluyla 3 taksit olarak yapılandırılabiliyor.

    Samsun'da geri dönüşüm seposunda yangınSamsun'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rumeli Hisarı güçlükle ayakta

    Rumeli Hisarı güçlükle ayakta

    Kamuda yeni dönem! Tamamen ücretsiz...

    Kamuda yeni dönem! Tamamen ücretsiz...

    25 milyon TL'lik büyük çekiliş! 2 bilen de kazanıyor

    25 milyon TL'lik büyük çekiliş! 2 bilen de kazanıyor

    ‘Hayata tırnaklarımla tutundum’

    ‘Hayata tırnaklarımla tutundum’

    Sıradaki Haber