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    04.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Tarladan mutfağa’ ile hem destek hem tanıtım

    Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği’nin (TÜRES) başlattığı ‘Tarladan Mutfağa’ adlı kampanyayla üye işletmeler domates, biber, patlıcan ve sarımsak gibi ürünleri aracısız alabiliyor.

    ‘Tarladan mutfağa’ ile hem destek hem tanıtım

    TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl, AA’ya yaptığı açıklamada,  dernek olarak hem ülkenin ekonomisine hem de turizmine katkı sağlamak için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bingöl, şöyle devam etti:

    “Yerli ve milli ürünlerimizi büyük şehirlere getirerek hem kendi insanımıza hem de dünyaya ve turistlere tanıtıyoruz.

    Diyelim ki Birecik’te 2 lira olan patlıcanı biz 5 liraya alıyoruz ve çiftçiyi destekliyoruz. Özel olarak seçtiriyoruz, aracı koymuyoruz ve direkt getiriyoruz. Burada bir patlıcan kebabı yapıldığında da katma değeri yüksek oluyor. Bunu yiyen turistler de bayılıyor. Anadolu’daki milli ve yerli ürünler katma değerli satıldığında büyük şehirlere göçü de önlemiş oluruz.”

    ‘Katma değer sağlar’

    Kampanyadan hem çiftçinin, köylünün hem de kendilerinin kazançlı çıktığını dile getiren Bingöl, ayrıca ülkenin tanıtımına katkı sağladıklarını vurguladı. Pandemi sürecinde çiftçinin zor günler yaşadığını aktaran Bingöl, şunları söyledi:

    “Bu ürünleri katma değerli satıyoruz. 2 liralık ürünü, 15-20 liraya, 50 liraya, 100 liraya kadar lüks restoranlarda satabiliyoruz. Bu turistin de aradığı bir şey. Anadolu’nun genetiği bozulmamış ürünlerini getirip bir lezzet sunuyoruz. Hem çiftçi hem üretici hem biz kazanmış oluyoruz. Ülkemizin ürünlerine katma değer sağlıyoruz ve dünya mutfağına sokmuş oluyoruz.”

     

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