Tasarruf sahipliği oranı yüzde 20.2’ye ulaştı

Araştırmaya göre, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 14.3 olan tasarruf sahipliği oranı, üçüncü çeyrekte araştırma tarihinin en yüksek seviyesine çıkarak yüzde 20.2’ye ulaştı. Tasarruf sahibi olanlar içerisinde düzenli tasarruf yapanların oranı da ikinci çeyreğe göre sekiz puanlık artışla yüzde 63 oldu. Tüm yaş grupları incelendiğinde ise tasarruf yapma gerekçeleri, ‘geleceğe yatırım’, ‘çocuklarım için’, ‘beklenmedik durumlara karşı güvence’ olarak sıralandı. Araştırmada, tasarrufa yönelen genç ve çocuksuz bireylerin tasarrufa yönelmesindeki temel etken de pandemiye bağlı sağlık riskleri ile ekonomik gelişmelere duyarlılığın neden olduğu ihtiyati yaklaşım ile ilişkilendirildi. Yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranı yüzde 37.5’e yükseldi. Yılın üçüncü çeyreğinde tasarrufa en fazla yönelen kesim, bir önceki çeyreğe göre altı puan artışla yüzde 30 seviyesine ulaşan 25-34 yaş grubu oldu.

Yastıkaltı ilk sırada

Tasarruf sahiplerinin tercih ettiği tasarruf araçlarında ilk sırayı, yaklaşık yüzde 25 ile yastıkaltı altın ve nakit aldı. Bunu yüzde 23 ile bireysel emeklilik fonları, yüzde 18 ile sistem içi altın ve yüzde 12 ile TL vadeli hesap izledi.

ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, tasarruf sahipliği oranındaki artışa dikkat çekerek, “Pandemi nedeniyle dünya zor bir dönemden geçiyor ve bu durum sağlığın yanı sıra ekonomik belirsizlikleri de beraberinde getiriyor. Tasarruf sahipliği oranının artması ve daha fazla bireyin tasarruf yapmayı düşünmesi de bunun önemli bir göstergesi. Biz de ülkemizdeki ekonomik dönüşümün bir parçası olarak tasarrufun desteklenmesi gerektiğine inanıyor, müşterilerimize tasarruf ederken kazanç sağlayabilecekleri ürün, hizmet ve yatırım araçları sunmaya odaklanıyoruz” diye konuştu.