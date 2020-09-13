Tasarruf şart korsana dikkat

Yaz mevsimi bitiyor, kombi sezonuna adım atılıyor. Kombi kullanırken tasarruf etmenin ilk kurallarından biri; periyodik bakım yaptırmak. Oda termostatı ve termostatik radyatör vanası kullanmanın da tasarruf sağladığını söyleyen sektör temsilcileri, tüketicileri korsan yetkili servislere karşı da uyarıyor.



Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (DOSİDER) Genel Sekreteri Ekrem Erkut, kombi bakımlarında yetkili servislerden hizmet alınmasının önemini vurguladı. Erkut, doğal gaz kullanıcılarının kombiler başta olmak üzere doğal gaz sobası, merkezi ısıtma kazanları gibi gaz yakan cihazların tümünde her yıl yaz döneminde düzenli olarak yıllık bakımlarını yaptırması gerektiğini söyledi. Yıllık bakımlar ile olası gaz ve elektrik kaçaklarına karşı önlem alındığını belirten Erkut, “Kombi daha verimli çalışarak doğal gaz tasarrufu sağlıyor. Kış dönemi öncesinde yapılan bakımlar ile kışa hazırlıklı olunuyor ve kombiler daha uzun ömürlü oluyor” dedi.



İşte altın kurallar



Kombiyi belli zaman aralıklarıyla kısa sürelerde çalıştırmanın yakıt tüketimini artırdığını dile getiren Ekrem Erkut, şöyle anlattı: “Hem de cihazın ömrünün azalmasına neden olabilir. Kombiyi kısık ayarda sürekli çalıştırmak, daha az yakıt tüketimi sağlar. Zaman saati, oda termostatı kullanarak verimlilik ve tasarruf imkânı da sağlanabilir.”



Yoğuşmalı cihazların yüksek verim sağladığını söyleyen Erkut, “Yoğuşma teknolojisinin sağladığı tasarruf ve verimlilik, doğal gaz tüketimi ve faturalarına yüzde 25-30 oranındaki düşüş olarak yansımakta” diye konuştu.



Yetkili serviste Bakanlık listesi

Kombi bakımlarında yetkili servisin önemine değinen Ekrem Erkut, “Kullanıcılar kombi markalarına ait resmi internet sitesinden destek almalı, evlerine hizmet için gelen yetkili servisin kurumsal kimlik kartı, kıyafet gibi özelliklerine dikkat etmeli. Yetkili servise Ticaret Bakanlığı’nın hizmete sunduğu ‘servis.gov.tr’den de ulaşılabilir” ifadelerini kullandı. ‘İlaçlı kombi ve tesisat bakımı’ gibi bir söylemin de olduğunu söyleyen Erkut, “Kullanıcılar kullanılan kimyasal temizlik malzemesinin ürün kalitesine, kombi markası tarafından tavsiye edilip edilmediğini mutlaka kontrol etmeliler, yetkili servisten hizmet almanın önemi de böylece ortaya çıkıyor. Uygun olmayan kullanımlarda onarımı mümkün olmayan hasarlar verilebiliyor” dedi.



Yüzde 30 tasarruf sağlanabilir

Emas Makina Sanayi AŞ Genel Müdürü Mehmet Özokumuşoğlu, periyodik bakımlarla ortalama yüzde 30’lara varan bir tasarruf sağlanabileceğini ifade etti. Periyodik kombi bakımıyla faturaları minimize etmenin mümkün olduğunu belirten Özokumuşoğlu, E.C.A. yetkili servislerinin sunmuş oldukları hizmetlerde işçilik ve yedek parçaya 1 yıl garanti uygulandığını aktardı. Binaların yalıtımının da tasarrufu etkileyen önemli bir unsur olduğunu belirten Özokumuşoğlu, şöyle devam etti: “Müşterilerimiz kombi bakımlarını her yıl kış sezonunun başladığı kasım ayından önce yetkili servislerine yaptırmalı. Öte yandan kombiyi açıp kapamak yerine belirli bir seviyede çalışır halde bırakmak hem performans anlamında hem de fatura anlamında tüketicilere faydalı olur. İlave olarak oda sıcaklığını 1 derece düşürmek yüzde 6 seviyesinde yakıt ekonomisi sağlar. Bu nedenle kombi ile birlikte oda termostatı ve termostatik radyatör vanası kullanmak tüketicilere konfor ve tasarruf sağlayan bir faktör.”



Pazar büyüklüğü ‘10 milyar TL’

Son yıllarda yapılan yatırımlarla Türkiye’nin kombi ve panel radyatörde Avrupa’nın üretim merkezi konumuna geldiğini dile getiren Ekrem Erkut, şöyle devam etti: “Yerli ve global markaların Türkiye’de üretim tesisleri bulunuyor. Her yıl 2 milyon adet üzerinde kombi üretilerek yurtiçi ve yurtdışına gönderiliyor. DOSİDER verilerine göre, sektörde 20 binin üzerinde direkt istihdam sağlanıyor. Sektör 1.1 milyar dolar ihracat ve yaklaşık 10 milyar liralık iç pazar hacmine sahip.”