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    16.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Taşıt alım satımı daha güvenli olacak

    Türk Elektronik Para A.Ş., Türkiye Noterler Birliği ile imzaladığı anlaşma ile güvenli e-ödeme sisteminde hizmet verecek ilk elektronik para kuruluşu oldu.

    Taşıt alım satımı daha güvenli olacak

    Güvenli e-ödeme sistemi, taşıt alım-satımı sürecinde yaşanan hırsızlık, dolandırıcılık gibi olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği iş birliği hayata geçirildi.

    Sistem ile para transferi, araç mülkiyetinin el değiştirmesi ile eş zamanlı olarak güvenli bir şekilde yapılıyor. Anlaşma ile sisteme dahil olan Turk Elektronik Para A.Ş., hayata geçireceği bu ürünü ile ‘satıcı’ ve ‘alıcı’ arasındaki ödeme işlemlerinin kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmasına olanak tanıyacak.

    Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin ile imza töreninde bir araya gelen Turk Elektronik Para A.Ş. Genel Müdürü Serkan Aziz Oral, anlaşma sonrası şunları söyledi:

    “Şirketimiz geliştirdiği teknolojilerle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güvenli, hızlı ve kolay çözümler sunmaya devam edecek. Bu vizyon doğrultusunda Noterler Birliği ile gerçekleştirdiğimiz bu projemizde de araç alım satımlarında kullanıcılarımıza çok önemli faydalar sağlayacağız.”

    Sistemde, satıcıya araç bedelini sorunsuz alma, alıcıya aracını güvenle alma imkânı doğuyor.

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