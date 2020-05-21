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    21.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Tatilde hijyen öne çıkıyor

    Seyahat acentesi Jolly, Kovid-19 salgınında tatilcilerin seyahate olan bakış açılarını öğrenmek üzere 10 bin kişi üzerinden tüketici anketi gerçekleştirdi.

    Tatilde hijyen öne çıkıyor

    Anket sonuçlarını düzenlediği online basın toplantısında açıklayan Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, 10 Haziran itibariyle iç turizmde konaklamaların başlayacağını, 28 Haziran itibariyle hareketlenmenin artmasını beklediklerini söyledi. Yurt içinde tahminen 8 milyon kişinin acenteler ile seyahat hareketi oluşturduğunu kaydeden Vardar, bu dönemde sayının 6 milyon olmasını beklediklerini ifade etti.

    Jolly Pazarlama Direktörü Yasemin Develioğlu ise anket sonuçlarına göre, geçen yıl tatile gidenlerin bu yaz yüzde 62’sinin mutlaka bir tatil planladıklarını belirtti. Develioğlu, “Bu sene tatil planı yapmayan yüzde 38’lik kitlenin ise ana problemi mevcut salgın. Bu misafirlerimizin de yüzde 87’si salgının etkilerinin azalması durumunda tekrar tatil planı yapacaklarını söylüyor. Çoğunluk, iyi hizmet alabileceği, hijyen önlemlerinden emin olabileceği, geniş açık hava kullanım alanlarına sahip otel konaklamalarını tercih ediyor. Misafirlerin tatil için otel seçerken kararlarını etkileyecek faktörlerin başında yüzde 25 ile otellerin hijyen sertifikaları ve dezenfeksiyon uygulamaları geliyor” dedi.

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