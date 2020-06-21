Tatile gidelim ama nasıl?

Korona sonrasında seyahate çıkacak kişilerin ulaşım konusun da kafalarında birçok soru işareti var. Bulaş riskinin önüne geçmek için otobüsler, uçak ve trenlerde yeni uygulamalara geçildi. Örneğin otobüslerde yan yana oturmak yasak. Uçaklarda ise el bagajı ve ikram yok, inişler 10’arlı sıralar halinde yapılıyor. Ateş ölçümü yapmak ve maske takmak, yolculuklarda zorunlu. Seyahate çıkmayı düşünenler için izlenmesi gereken yolları ve ulaşım araçlarında alınan önlemleri derledik:



Şehirlerarası ulaşım yapmak isteyen vatandaşların öncelikle Sağlık Bakanlığı önlemleri kapsamında zorunlu hale getirilen HES (Hayat Eve Sığar) Kodu’nu alması gerekiyor. Böylelikle Covid-19 hastalığına maruz kalmış ya da hastalarla temas etmiş kişilerin toplu ulaşıma katılması engelleniyor. Kod, HES mobil uygulamasından, SMS üzerinden ya da e-devlet sistemi üzerinden alınıyor. 65 yaş üzeri vatandaşların ayrıca Seyahat İzin Belgesi alması şart. Bu işlemden sonra yolcular, uçak, otobüs ya da trenle seyahat edebiliyor.

Temassız dönem başladı



Seyahatlerinde havayolu kullanacak yolcular için terminalin kapısından uçaktan inene kadar birçok kural ve önlem var. Bunlardan öne çıkanlar şöyle:



Havaalanında ve yolculuk sırasında maske takmak zorunlu.



Güvenli fiziksel mesafe için sınırlar çizgilerle belirtildi.



Uçuş öncesi ateş ölçülüyor.



Kontuarlarda pasaport veya kimlik alışverişi yapmadan temassız check-in yapılabiliyor. Biniş kartını önceden alan yolcular, otomatik bagaj teslim istasyonları olan havalimanlarında temassız bagaj teslimi gerçekleştirebiliyor.



Kabin içindeki yığılmaları azaltmak amacıyla, en arka sıradan başlayarak uçağa biniliyor. Uçak dezenfekte ediliyor.



El bagajı alınmıyor



Uçuşlar sırasında kabindeki hava, hastane standartlarında kullanılan HEPA filtreleriyle sürekli olarak temizleniyor. Bu sistemle yaklaşık 3 dakikada bir havanın tamamen yenilenmesi sağlanıyor.



Bulaşma riskini azaltmak amacıyla dizüstü bilgisayar çantası, puset, el çantası, fotoğraf makinesi gibi kişisel eşyalardan sadece biri kabin içine kabul ediliyor.



Hijyen tedbirleri nedeniyle yastık hizmeti verilmiyor, battaniye hizmeti ise yalnızca 4 saat ve üzeri süreli uçuşlarda var.



İkramlarda uçuş süresine göre farklılaşan konseptlerle paketli ve tek kullanımlık ürünler sunulmak üzere yeni standartlar belirlendi.



Uçuş süresi 2 saatin altında olan uçuşlarda temasın azaltılması adına ikram olarak sadece paketli su servis ediliyor.



Uçaktan iniş 10’arlı sıralar halinde, kabin ekibinin anonsuna uyarak 2’şer dakikalık bekleme süreleriyle gerçekleştiriliyor.



Yan yana oturmak yasak



Uçaklarda olduğu gibi otobüslerde de birçok önlem alınıyor. Otobüslerde yüzde 50 yolcu kısıtlanması bulunuyor. Bu nedenle iki yabancı yolcunun yan yana oturması yasak. Ancak aile üyeleri yan yana oturabiliyor. Otobüslerin az yolcu alması nedeniyle bilet fiyatları da artmıştı. Son düzenleme, bilet fiyatlarını yüzde 30’a varan oranlarda düşürdü. Yeni düzenlemelere göre önceki haftalar 220 TL’ye satılan İstanbul-Bodrum ve İstanbul-Antalya otobüs biletleri 165 TL’ye düştü. İstanbul-Ayvalık ve Ankara-Alanya 120 TL, İstanbul-Trabzon ile Ankara-Diyarbakır 190 TL’ye satılıyor.













Otobüslerdeki önlemler şöyle:



Seyahat boyunca tüm yolcuların maske kullanımı zorunlu. Araçlara binmeden önce ateş ölçümü yapılıyor. Yolculara kolonya ve el dezenfektan ürünleri sunuluyor.



Araçların kabin içi alanları, koltukları, dokunmatik kişisel ekranları, katlanır ikram masaları, dirseklikleri, emniyet kemeri tokaları gibi yolculuk sırasında temas edilen tüm yüzeyleri ve bagaj bölümü her yolculuk öncesinde dezenfekte ediliyor.



İkram ürünler kapalı ambalajlarda, tek kullanımlık ürünlerle sunuluyor.



Tüm otogar alanları, satış ofisleri, açık ve kapalı bekleme alanları periyodik olarak dezenfekte ediliyor.



Personele Covid-19 tedbirleri hakkında detaylı bilgi veriliyor. Personel, maske, eldiven ve yüz siperliği ile sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde görev yapıyor.

Araç kiralayabilirsiniz

Tüm bu önlemlere rağmen içi rahat etmeyip toplu ulaşımı tercih etmek istemeyenler kendi araçlarıyla yolculuk yapıyor. Özel aracı bulunmayanlar ise araç kiralamaya yöneliyor. Kiralanan araçlar, istenildiği takdirde gidilen şehirde de teslim edilebiliyor. Bu yöntem güvenli olmasının yanı sıra ekonomik olarak da uygun. Arabası olmayan ya da kullanmayı bilmeyen tatilcilerin yardımına da VIP transferler yetişiyor. Bu transfer araçlarıyla otobüsten çok az bir farkla güvenli, hızlı ve lüks bir ulaşım mümkün. Bu araçların klima, TV, DVD, buzdolabının yanı sıra internet bağlantısı var.