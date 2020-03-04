BİST111.2070EURO6,850,36USD6,140,56ALTIN323,280,75
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri TAV, ABD’de 5’inci yolcu salonunu açacak
    ABONE OL
    04.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    TAV, ABD’de 5’inci yolcu salonunu açacak

    TAV Havalimanları’ndan yapılan açıklamaya göre, TAV İşletme Hizmetleri, Capital One iş birliği ile Washington Havalimanı’nda bir yolcu salonu açmak ve 10 yıl boyunca işletmek üzere havalimanı yönetimiyle anlaşmaya vardı.

    TAV, ABD’de 5’inci yolcu salonunu açacak

    Söz konusu anlaşma ile TAV’ın ABD’de 3 havalimanında işlettiği yolcu salonu sayısı 5’e yükseldi. Şirket, New York JFK ve Florida Palm Beach Havalimanı’nda da hizmet veriyor. Washington’da yeni açılacak 850 metrekarelik yolcu salonu yeşil bina prensiplerine uygun şekilde inşa edilecek. Güvenlik kontrolünün çıkışında bulunan alanda zengin bir yiyecek-içecek menüsü, SPA hizmetleri, duş ve çocuk oyun alanı yer alacak. Washington Dulles Havalimanı 2019’da önceki yıla göre yüzde 3.1 artışla 25 milyon yolcuya hizmet verdi. THY, İstanbul’dan Washington’a haftanın 7 günü direkt uçuş düzenliyor.

    Hızlı büyüme

    Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV İşletme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı Güçlü Batkın, “Dünyanın en büyük havacılık pazarı olan ABD’de bu alanda hızlı bir şekilde büyümeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

     

    Milliyet'te Gündem (4 Mart 2020)İşte gündemin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hekimoğlu son bölüm izle | Hekimoğlu 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

    Hekimoğlu son bölüm izle | Hekimoğlu 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

    SGK devreye girdi! Süre doldu emekliye 2 bin 500 lira...

    SGK devreye girdi! Süre doldu emekliye 2 bin 500 lira...

    TBMM'de kapalı oturum! Görüşmeler 10 yıl 'devlet sırrı' kapsamında

    TBMM'de kapalı oturum! Görüşmeler 10 yıl 'devlet sırrı' kapsamında

    Yunanistan'a insanlık dersi! 78 yıl önce...

    Yunanistan'a insanlık dersi! 78 yıl önce...

    Sıradaki Haber