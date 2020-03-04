TAV, ABD’de 5’inci yolcu salonunu açacak

Söz konusu anlaşma ile TAV’ın ABD’de 3 havalimanında işlettiği yolcu salonu sayısı 5’e yükseldi. Şirket, New York JFK ve Florida Palm Beach Havalimanı’nda da hizmet veriyor. Washington’da yeni açılacak 850 metrekarelik yolcu salonu yeşil bina prensiplerine uygun şekilde inşa edilecek. Güvenlik kontrolünün çıkışında bulunan alanda zengin bir yiyecek-içecek menüsü, SPA hizmetleri, duş ve çocuk oyun alanı yer alacak. Washington Dulles Havalimanı 2019’da önceki yıla göre yüzde 3.1 artışla 25 milyon yolcuya hizmet verdi. THY, İstanbul’dan Washington’a haftanın 7 günü direkt uçuş düzenliyor.

Hızlı büyüme

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV İşletme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı Güçlü Batkın, “Dünyanın en büyük havacılık pazarı olan ABD’de bu alanda hızlı bir şekilde büyümeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.