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    HaberlerEkonomi Haberleri TAV Havalimanları’ndan 764 milyon euro ciro
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    10.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    TAV Havalimanları’ndan 764 milyon euro ciro

    TAV Havalimanları, 2019’da İstanbul Atatürk hariç yüzde 8 artışla 764 milyon euro ciro elde etti. TAV Havalimanları, önceki yıla göre yüzde 7 artışla 89.1 milyon yolcuya hizmet verdi. Şirketin devam eden faaliyetlerinden elde ettiği net kâr ise yüzde 5 artış kaydetti.

    TAV Havalimanları’ndan 764 milyon euro ciro

    TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, “7 ülkede 14 havalimanı işletiyoruz. Ciromuzun yüzde 59’unu oluşturan hizmet şirketlerimizle,  30 ülkede 100 havalimanında, diğer havalimanı işletmecilerinin işlettiği havalimanlarında da hizmet veriyoruz” dedi.

    Dış hatlarda artış

    Kazakistan Almatı Havalimanı’nın sahibiyle başlattıkları satın alma görüşmelerinin başarılı bir şekilde sürdüğünü kaydeden Şener, “Karadağ’da bulunan Tivat ve Podgorica havalimanlarının özelleştirme süreci ile ilgileniyoruz. Finansal sonuçlarımıza etki eden temel faktör olan dış hat yolcumuz, 2019’da yüzde 18 arttı” ifadelerini kullandı.

    İstanbul hariç FAVÖK’ün ise yüzde 5 artarak 329 milyon euro olduğunu belirten Şener, “Toplam net kârımız 373 milyon euro olarak gerçekleşirken, devam eden faaliyetlerimizden elde ettiğimiz net kâr yüzde 5 artışla 73 milyon euro oldu.  2019 yılı içerisinde toplam 69.5 milyon euro tutarında yatırım yaptık” dedi.

    2020’de dış hat yolcu sayısında yüzde 4 ila 6 arasında artış beklediklerini söyleyen Şener şöyle devam etti:

    “Yolcu sayısındaki büyümeye istinaden FAVÖK’te yüzde 9-11 arası büyüme bekliyoruz. Yatırım harcamalarımızın ise 70  75 milyon euro arasında olmasını bekliyoruz.

    Yakın dönemde hazırlandığımız üç büyük proje olması sebebiyle Yönetim Kurulumuz sürdürülen faaliyetlerden elde edilen net kârın yüzde 81’ine denk gelen 392 milyon TL tutarında bir temettü ödemesini Genel Kurul onayına sunacak.”

     

    Tam o an! Görsel şölen oluşturduGün batımının hemen ardından beliren dolunay görsel şölene imza attı. Edirne'den Hatay'a yurdun birçok kesiminden gelen dolunay fotoğrafları güzel görüntüler oluşturdu.
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