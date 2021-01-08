TAV’da üst düzey atama

Alpay, TAV İşletme Hizmetleri A.Ş. bünyesindeki yeni görevinde Primeclass, TAV Passport, Tavport, Lounge Me, Airport Easy markalarının entegre yönetimi ve global platformda dijitalleşme sürecine liderlik yapacak.



Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nün ardından Harvard Business School ve Northwestern Üniversitesi’nde dijital pazarlama stratejileri üzerine eğitim alan Alpay, 2003 – 2005 yılları arasında Beko’da, 2005 yılında Samsung Electronics’te, 2009 yılında Metro Cash&Carry’de, 2012 yılında Sony Eurasia’da, 2019’da Signify Türkiye’de ve Vodafone’da görev yaptı.