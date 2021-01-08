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08.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

TAV’da üst düzey atama

TAV Havalimanları Holding'in havacılık dışı gelirlerini yöneten TAV İşletme Hizmetleri CMO görevine Aylin Alpay getirildi

TAV’da üst düzey atama

Alpay, TAV İşletme Hizmetleri A.Ş. bünyesindeki yeni görevinde Primeclass, TAV Passport, Tavport, Lounge Me, Airport Easy markalarının entegre yönetimi ve global platformda dijitalleşme sürecine liderlik yapacak.

Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nün ardından Harvard Business School ve Northwestern Üniversitesi’nde dijital pazarlama stratejileri üzerine eğitim alan Alpay, 2003 – 2005 yılları arasında Beko’da, 2005 yılında Samsung Electronics’te, 2009 yılında Metro Cash&Carry’de, 2012 yılında Sony Eurasia’da, 2019’da Signify Türkiye’de ve Vodafone’da görev yaptı.

Tuzla'da bir gemide yangın çıktıİstanbul Tuzla'da Tersaneler bölgesinde bulunan bir gemide yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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