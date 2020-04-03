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    HaberlerEkonomi Haberleri TAV'dan açıklama! 35 bin çalışanımız...
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    03.04.2020 - 14:44 |

    TAV'dan açıklama! 35 bin çalışanımız...

    TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamada, "Bu süreçte, 35 bin çalışanımızdan hiç kimseyi işten çıkartmayacağımızı açıklamış bulunuyoruz." denildi.

    TAV'dan açıklama! 35 bin çalışanımız...

    TAV Havalimanları, bu süreçte 35 bin çalışanından hiç kimseyi işten çıkartmayacağını açıkladı.

    TAV Havalimanları konu ile ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

    "TAV Havalimanları olarak 20 yıldan bu yana var olduğumuz her alanda en iyi hizmeti sunmak, iyi bir ülke temsilciği yapmak üzere çalışıyoruz. COVID-19 salgının ortaya çıktığı andan itibaren, faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda çalışanlarımızı, yolcularımızı korumak ve içinde bulunduğumuz topluma fayda sunmak üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz.

    Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası na 1 milyon TL katkı sağlıyoruz. Ayrıca İstanbul Üniversitesi ve Bezmi Alem Üniversitesi tıp fakültelerine destek veriyoruz.

    Bu süreçte, 35 bin çalışanımızdan hiç kimseyi işten çıkartmayacağımızı açıklamış bulunuyoruz."

    Kubilay Gülbek ile 5 DakikaDHA Genel Müdürü Kubilay Gülbek tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsle alakalı değerlendirmelerde bulundu.
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