TAV'dan açıklama! 35 bin çalışanımız...

TAV Havalimanları, bu süreçte 35 bin çalışanından hiç kimseyi işten çıkartmayacağını açıkladı.

TAV Havalimanları konu ile ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"TAV Havalimanları olarak 20 yıldan bu yana var olduğumuz her alanda en iyi hizmeti sunmak, iyi bir ülke temsilciği yapmak üzere çalışıyoruz. COVID-19 salgının ortaya çıktığı andan itibaren, faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda çalışanlarımızı, yolcularımızı korumak ve içinde bulunduğumuz topluma fayda sunmak üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası na 1 milyon TL katkı sağlıyoruz. Ayrıca İstanbul Üniversitesi ve Bezmi Alem Üniversitesi tıp fakültelerine destek veriyoruz.

Bu süreçte, 35 bin çalışanımızdan hiç kimseyi işten çıkartmayacağımızı açıklamış bulunuyoruz."