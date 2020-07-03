BİST116.9080.00EURO7.700.08USD6.850.03ALTIN391.420.38
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri TAV’dan uçuşları artıracak imza
    ABONE OL
    03.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    TAV’dan uçuşları artıracak imza

    TAV Havalimanları’nın 4 ülkede işlettiği 9 havalimanı, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından oluşturulan ‘Havacılık Sektörü için Kovid-19 Protokolü’nü imzaladı.

    TAV’dan uçuşları artıracak imza

    Şirketten yapılan açıklamaya göre TAV, AB’nin havacılık güvenliğinden sorumlu ajansı EASA tarafından Kovid-19’a karşı yolcuların ve çalışanların sağlığını korumak üzere oluşturulan kriterlere imza attı.

    TAV tarafından işletilen Türkiye’deki Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Gazipaşa-Alanya, Milas-Bodrum ile Tunus’taki Enfidha ve Monastir, Kuzey Makedonya’daki Üsküp ve Gürcistan’ın Tiflis havalimanları protokole katıldı. Fraport ve TAV’ın birlikte işlettiği Antalya Havalimanı da imzacılar arasında yer aldı.

    TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, şunları kaydetti:

    “İç hatların ardından dış hat uçuşları da yeniden canlanıyor. Havacılık pandemiden en fazla etkilenen sektörlerden biri olmakla beraber getirilen yeni kurallar en hızlı adapte olan alanlardan biri. TAV olarak işlettiğimiz tüm havalimanlarında, çalışanlarımızın ve yolcularımızın sağlığını korumak üzere otoritelerin belirlediği önlemleri tam olarak hayata geçirdik. EASA’nın hazırladığı protokole de imza atarak bu konudaki taahhütlerimizi daha da güçlendirmiş olduk. Bu protokolün imzacı havalimanları arasındaki uçuşların artması için teşvik edici olmasını umuyoruz.”

    Kars'ta kız kaçırma kagvasıKars Sarıkamış’ta ‘kız kaçırma’ yüzünden iki aile arasında çıkan kavgada 19 kişi yaralandı. Yaralılar Sarıkamış, Horasan ve Erzurum’daki hastanelere sevk edildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sinop'ta acı olay! Denize daldı bir daha çıkamadı

    Sinop'ta acı olay! Denize daldı bir daha çıkamadı

    İşsizlik maaşı ile ilgili çok önemli karar! Kesinti yapılmayacak...

    İşsizlik maaşı ile ilgili çok önemli karar! Kesinti yapılmayacak...

    3 ülkede kabus devam ediyor!

    3 ülkede kabus devam ediyor!

    Suudi Arabistan'da corona virüse yakalanan Türk çift yurda getirildi

    Suudi Arabistan'da corona virüse yakalanan Türk çift yurda getirildi

    Sıradaki Haber