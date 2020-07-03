TAV’dan uçuşları artıracak imza

Şirketten yapılan açıklamaya göre TAV, AB’nin havacılık güvenliğinden sorumlu ajansı EASA tarafından Kovid-19’a karşı yolcuların ve çalışanların sağlığını korumak üzere oluşturulan kriterlere imza attı.



TAV tarafından işletilen Türkiye’deki Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Gazipaşa-Alanya, Milas-Bodrum ile Tunus’taki Enfidha ve Monastir, Kuzey Makedonya’daki Üsküp ve Gürcistan’ın Tiflis havalimanları protokole katıldı. Fraport ve TAV’ın birlikte işlettiği Antalya Havalimanı da imzacılar arasında yer aldı.



TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, şunları kaydetti:



“İç hatların ardından dış hat uçuşları da yeniden canlanıyor. Havacılık pandemiden en fazla etkilenen sektörlerden biri olmakla beraber getirilen yeni kurallar en hızlı adapte olan alanlardan biri. TAV olarak işlettiğimiz tüm havalimanlarında, çalışanlarımızın ve yolcularımızın sağlığını korumak üzere otoritelerin belirlediği önlemleri tam olarak hayata geçirdik. EASA’nın hazırladığı protokole de imza atarak bu konudaki taahhütlerimizi daha da güçlendirmiş olduk. Bu protokolün imzacı havalimanları arasındaki uçuşların artması için teşvik edici olmasını umuyoruz.”