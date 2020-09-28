Taze hazır yemek üretimine başladı

Türk gastronomi kültüründe tencere yemeği olarak bilinen lezzetlerden sandviç çeşitlerine, salata ve ızgaralara kadar mönüde 32 çeşit ürün var. Açıklamada, “Forum İstanbul Lezzet Arası’nda kurulan merkezi mutfakta CarrefourSA’nın şefleri eşliğinde hazırlanan ürünler, üretim süreçlerinin tüm aşamalarında hijyenik koşullarda Kovid-19 önlemlerine dikkat edilerek hazırlanıyor” denildi.