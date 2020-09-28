28.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Taze hazır yemek üretimine başladı
Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, müşterilerine taze hazır yemekler sunuyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre CarrefourSA marketlerinde yer alacak hazır yemekler, 6 aylık Ar-Ge çalışmasıyla ortaya çıktı.
Türk gastronomi kültüründe tencere yemeği olarak bilinen lezzetlerden sandviç çeşitlerine, salata ve ızgaralara kadar mönüde 32 çeşit ürün var. Açıklamada, “Forum İstanbul Lezzet Arası’nda kurulan merkezi mutfakta CarrefourSA’nın şefleri eşliğinde hazırlanan ürünler, üretim süreçlerinin tüm aşamalarında hijyenik koşullarda Kovid-19 önlemlerine dikkat edilerek hazırlanıyor” denildi.