TBB Başkanlığı'na Hüseyin Aydın yeniden seçildi

TBB'den yapılan açıklamada "Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili seçimine ilişkin Birlik Statüsünün 15. ve 16. maddeleri gereğince, Birlik Yönetim Kurulu Başkanlığına Hüseyin Aydının (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürü) ve Başkan Vekilliğine Ümit Leblebicinin (Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Genel Müdür) seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.