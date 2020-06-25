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    HaberlerEkonomi Haberleri TBB Başkanlığı'na Hüseyin Aydın yeniden seçildi
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    25.06.2020 - 17:45 | | AA

    TBB Başkanlığı'na Hüseyin Aydın yeniden seçildi

    Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu'nun bugün gerçekleştirdiği toplantısında, TBB Başkanlığı'na Hüseyin Aydın yeniden seçildi.

    TBB Başkanlığı'na Hüseyin Aydın yeniden seçildi

     

    TBB'den yapılan açıklamada "Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili seçimine ilişkin Birlik Statüsünün 15. ve 16. maddeleri gereğince, Birlik Yönetim Kurulu Başkanlığına Hüseyin Aydının (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürü) ve Başkan Vekilliğine Ümit Leblebicinin (Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Genel Müdür) seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.

    Kayseri'de intihar girişimi!İntihar girişiminde bulunan genci görenler ellerinde cep telefonları ile canlı yayın yapma yarışına girişti, bir vatandaş polis ekiplerine taktik vermeye çalıştı, selfie çeken gençler ise, 'atla' diye bağırdı.
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