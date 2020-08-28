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    HaberlerEkonomi Haberleri TCMB Başkanı Uysal Jackson Hole’a katılacak
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    28.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    TCMB Başkanı Uysal Jackson Hole’a katılacak

    TCMB Başkanı Uysal Jackson Hole’a katılacak

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, dünyanın önde gelen merkez bankalarından temsilcilerin, akademisyenlerin ve ekonomistlerin katkılarıyla sunum ve panel oturumlarının gerçekleştirileceği Jackson Hole toplantılarında katılımcı olarak yer alacak.

    İki gün sürecek

    TCMB’den yapılan açıklamaya göre her yıl Kansas City Fed’in Jackson Hole, Wyoming’de düzenlediği “Jackson Hole Sempozyumu” koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu yıl sanal ortamda gerçekleşecek. Sempozyum, bugün başlayacak ve iki gün sürecek. Dünyanın önde gelen merkez bankalarından temsilcilerin, akademisyenlerin ve ekonomistlerin katkılarıyla sunum ve panel oturumlarının gerçekleştirileceği sempozyumda TCMB Başkanı Murat Uysal da katılımcı olarak yer alacak.

    Bu yıl “Gelecek 10 Yıla Seyir: Para Politikasına Yansımalar” başlığı ile düzenlenecek sempozyumda sunum ve tartışmaların yanı sıra koronavirüs döneminde merkez bankacıların karşılaştığı zorluklar ve virüsün dünya ekonomisine etkilerini ele alan bir dizi akademik çalışma sunulacak.

    Ambulasın içinde öldürüldüAdana’nın Ceyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken bir kişide hastaneye getirildiği ambulansın içinde öldürüldü.
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