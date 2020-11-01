TEB sendikasyonla güven tazeledi

Bu kredi, ABD, AB, Ortadoğu ve Asya ülkelerinden önde gelen 19 bankanın katılımıyla sağlandı. 250 milyon euro ve 41.5 milyon dolar olmak üzere, 367 gün vadeli kredi, özellikle ihracatın finansmanında kullanılacak. Kredinin toplam maliyeti euro ve dolar için sırasıyla Euribor artı yüzde 2.25 ve Libor artı yüzde 2.50 olarak gerçekleşti.

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, bu zor dönemde Türkiye ekonomisi için oldukça başarılı bir anlaşmaya imza attıklarını belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Kovid-19 salgını nedeniyle tüm dünyanın içinden geçtiği bu belirsiz sürece rağmen, uluslararası yatırımcılar, Türk bankacılık sektörüne ve TEB’e olan güvenini bir kez daha göstermiş oldu. Türkiye her anlamda çok güçlü bir ülke. Finansal sistemimiz ülkemizin sürekli büyümesini sağlayacak altyapı, bilgi birikimi, insan kaynağı ve teknolojiye sahip. Biz de bu altyapının etkin unsurlarından biri olarak uluslararası piyasalardaki itibarımız sayesinde bu başarılı kredi anlaşmasını imzaladık.”