85,90BİST1.112-1.30EURO9.66-0.11USD8.340.63ALTIN504.881.51
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri TEB sendikasyonla güven tazeledi
    ABONE OL
    01.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    TEB sendikasyonla güven tazeledi

    Türk Ekonomi Bankası (TEB) yaklaşık 335 milyon dolar karşılığı yeni sendikasyon kredisi imzaladı.

    TEB sendikasyonla güven tazeledi

    Bu kredi, ABD, AB, Ortadoğu ve Asya ülkelerinden önde gelen 19 bankanın katılımıyla sağlandı. 250 milyon euro ve 41.5 milyon dolar olmak üzere, 367 gün vadeli kredi, özellikle ihracatın finansmanında kullanılacak. Kredinin toplam maliyeti euro ve dolar için sırasıyla Euribor artı yüzde 2.25 ve Libor artı yüzde 2.50 olarak gerçekleşti.

    TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, bu zor dönemde Türkiye ekonomisi için oldukça başarılı bir anlaşmaya imza attıklarını belirterek şu açıklamayı yaptı:

    “Kovid-19 salgını nedeniyle tüm dünyanın içinden geçtiği bu belirsiz sürece rağmen, uluslararası yatırımcılar, Türk bankacılık sektörüne ve TEB’e olan güvenini bir kez daha göstermiş oldu. Türkiye her anlamda çok güçlü bir ülke. Finansal sistemimiz ülkemizin sürekli büyümesini sağlayacak altyapı, bilgi birikimi, insan kaynağı ve teknolojiye sahip. Biz de bu altyapının etkin unsurlarından biri olarak uluslararası piyasalardaki itibarımız sayesinde bu başarılı kredi anlaşmasını imzaladık.”

    Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesindeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e geldi. Erdoğan AFAD Koordinasyon Merkezinde bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Nerede rezerv alan var bu çalışmaları yapıp rezerv alanlara göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süratle adımları atacak." ifadelerini kullandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: İzmir'den acı haber! Can kaybı artıyor...

    Son dakika: İzmir'den acı haber! Can kaybı artıyor...

    SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

    SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

    Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

    Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

    Geçmişe uzanan bir yolculuk

    Geçmişe uzanan bir yolculuk

    Sıradaki Haber