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    21.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Tedarikte rota şimdi Türk malı

    Endüstriyel kilit sektöründe faaliyet gösteren Mesan Kilit, ihracat gerçekleştirdiği ülke sayısını 100’e çıkardı. Şirket, Kovid-19 sürecinde ileri teknoloji hijyenik kilit sistemleri üzerine yoğunlaştı.

    Tedarikte rota şimdi Türk malı

    Mesan Kilit Genel Müdürü Mustafa Mertöz, “Artık geleneksel yöntemin dışında bir uzaktan kumandayla çalıştırdığınız kilit sistemi tercih ediliyor. Ürünlerde de plastiği hijyenik plastiğe çevirdik” dedi.

    Özellikle Batılı ülkelerin salgın nedeniyle Çin yerine alternatif tedarikçi ülke arayışına girdiğini kaydeden Mertöz, “Avrupa’dan ve Balkanlar’dan salgın öncesine kadar Çin’den kilit sistemleri tedarik eden firmalar, bu süreçte bizimle iletişime geçtiler. İlk 8 ayda ciddi talep gördük. Bu da, kırılan küresel tedarik zincirinde Türkiye’nin ciddi avantaja sahip olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

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