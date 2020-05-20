BİST102.6310.64EURO7.440.56USD6.790.35ALTIN382.080.56
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Tediye ödemesi ne zaman 2020? Tediye ne demek, kimler alabilir?
    ABONE OL
    20.05.2020 - 12:39 |

    Tediye ödemesi ne zaman 2020? Tediye ne demek, kimler alabilir?

    Yüz binlerce kişi bekliyordu ve ikramiye için tarih belli oldu. İkramiyeler cuma günü hesaplara yatacak. İlave tediye kuruşu kuruşuna hesaplandı. En düşük 948 en yüksek ise 1848 lira olacak. Peki kim ne kadar ilave tediye alacak?

    Tediye ödemesi ne zaman 2020? Tediye ne demek, kimler alabilir?

    Tediye ödemesi ne zaman yapılacak 2020? sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tediye ödemelerinin tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı. O tarihlerin neler olduğu ise araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki tediye ne demek?

    TEDİYE ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Tediye ödemelerinin ödeneceği tarihler Resmi Gazete'de yayımlandı.

    İşte o tarihler şöyle:

    31/01/2020 Kamuda çalışan işçilerin tediye ödemesinin ilk taksitinin ödenmesi

    22/05/2020 Kamuda çalışan işçilerin tediye ödemesinin ikinci taksitinin ödenmesi

    23/12/2020 Yer altı maden işçilerinin tediye ödemesinin tamamının ödenmesi

    TEDİYE ÖDEMESİ NEDİR?

    Tediye kelime olarak; ikramiye, ek ödenek ve para desteği anlamlarına gelir. Devletin her yıl işçilerin hizmet karşılığı olarak, 52 günden hesaplayıp vergileri düştükten sonra işçilere yaptığı ek ödemedir.  Devlet ve devlete bağlı kurumlarda işçi statüsünde çalışan personeller bu ücretten yararlanabilir.

    Sağlık Bakanı Koca, Mazhar Alanson yerine muhtar Serkan Aslan'ı aradıMaltepe Zümrütevler Mahallesi muhtarı Serkan Aslan, geçtiğimiz pazar günü çok ilginç bir telefon aldı. Kendisini arayan kişi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ydı. Bakan Koca aslında Mazhar Alanson'u arayacaktı ancak numarayı yanlış çevirince karşısına muhtar Serkan Aslan çıktı.Serkan Aslan, yaşadığı şaşkınlık ve mutluluğu CNN Türk'e anlattı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çocukların sokağa çıkma izni ne zaman sona erecek? 0-14 yaş arası çocukların sokağa çıkma izni kaça kadar devam edecek?

    Çocukların sokağa çıkma izni ne zaman sona erecek? 0-14 yaş arası çocukların sokağa çıkma izni kaça kadar devam edecek?

    Yüz binlerce çalışana ikramiye müjdesi! 1848 lira...

    Yüz binlerce çalışana ikramiye müjdesi! 1848 lira...

    Virüs kapma riski nerelerde yüksek olacak?

    Virüs kapma riski nerelerde yüksek olacak?

    8 gündür kayıp dağcı için arama çalışması sürüyor

    8 gündür kayıp dağcı için arama çalışması sürüyor

    Sıradaki Haber