Tediye ödemesi ne zaman 2020? Tediye ne demek, kimler alabilir?

Tediye ödemesi ne zaman yapılacak 2020? sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tediye ödemelerinin tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı. O tarihlerin neler olduğu ise araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki tediye ne demek?

TEDİYE ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tediye ödemelerinin ödeneceği tarihler Resmi Gazete'de yayımlandı.

İşte o tarihler şöyle:

31/01/2020 Kamuda çalışan işçilerin tediye ödemesinin ilk taksitinin ödenmesi

22/05/2020 Kamuda çalışan işçilerin tediye ödemesinin ikinci taksitinin ödenmesi

23/12/2020 Yer altı maden işçilerinin tediye ödemesinin tamamının ödenmesi

TEDİYE ÖDEMESİ NEDİR?



Tediye kelime olarak; ikramiye, ek ödenek ve para desteği anlamlarına gelir. Devletin her yıl işçilerin hizmet karşılığı olarak, 52 günden hesaplayıp vergileri düştükten sonra işçilere yaptığı ek ödemedir. Devlet ve devlete bağlı kurumlarda işçi statüsünde çalışan personeller bu ücretten yararlanabilir.