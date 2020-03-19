Tek tıkla hizmete ulaşın

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerle pek çok insan evinden çalışıyor, çocuklara eğitimleri online olarak sağlanıyor. Bir süre daha evde geçireceğimiz şu günlerde; ertelenemeyen, belli bir dönemde halledilmesi gereken işler için pek çok hizmet aslında ayağımıza kadar geliyor. Online olarak ‘e-Devlet kapısı’ üzerinden yapabileceğiniz yüzlerce farklı hizmet seçimi var.

Kullanıcı sayısı 2019 sonu itibariyle 45 milyonu aşan sistem üzerinden 5 binin üzerinde farklı hizmet sunuluyor. Bazı aylarda günde ortalama 12 milyonu aşan kullanım yapılıyor. 2019 sonunda kullanım oranı kayıtlara toplam 3 milyar 825 milyon 74 bin olarak geçti. 2023 için 53 milyon kullanıcıya toplam 893 farklı kurum hizmetinin sunulması hedefi var.

Sunulan 5 binin üzerinde hizmetin yarısını devlet kurumları, önemli bir kısmını belediyeler diğerlerini ise özel kurum ve su/kanalizasyon gibi idareler oluşturuyor.

Öde, sorgula

e-Devlet kapısı üzerinde aslında düşündüğünüzden daha fazla sisteme ulaşıp işleminizi yapabiliyorsunuz. Bunlar içinde faturalarınızı sorgulamak ve ödemek gibi en temel işlemler de var. Aile hekiminizi sorgulayabilir, raporlarınıza bakabilirsiniz. Engelli kimlik kartı ön başvurusu, yaşlı bakım merkezlerine yerleşme ön başvurusu gibi işlemlerde de dışarı çıkıp salgın riskine girmenize gerek kalmıyor. Elektrik, su, doğalgazda bazı başvuru işlemleri, mobil fatura ödemeleri, telefonda kayıp çalıntı ihbar bildirimi, kayıtlı cihaz sorgulamaya benzer farklı farklı hizmetlere erişebilirsiniz.

Uyarı yapılıyor

e-Devlet kapısının ana sayfasında koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere dikkat çekiliyor ve vatandaşlara sosyal teması azaltma uyarısı yapılıyor. Pek çok kamu kurumu işleminin sistem ve dijital kanallardan yapılabileceği hatırlatılıyor.

İnteraktif ödeyin!

Online işlemler vergi mükelleflerinin ödemelerini de kolaylaştırıyor. Detaylar şöyle:

Vergi ile tapu harcı, trafik para cezası, T.C. kimlik kartı bedelleri gibi harç ve idari para cezalarına ilişkin ödeme işlemleri ‘İnteraktif Vergi Dairesi’ nin ivd.gib.gov.tr isimli internet adresi ve mobil (GİB Mobil) uygulaması üzerinden banka veya kredi kartı ile yapılabiliyor. Kartla ödenebilen vergiler ve anlaşmalı bankaların listesine ise ‘https://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler/anlasmali-bankalar-vergi-tahsil-yetkisi-verilen-bankalar’ adresinden ulaşılabiliyor.

Kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarına ilişkin gelir vergisi beyannameleri, ‘Hazır Beyan Sistemi’nin ‘hazirbeyan.gib.gov.tr’ adresi veya mobil (HAZIR BEYAN) uygulaması üzerinden erişerek elektronik ortamda hazırlayarak vergi dairesine gönderilebiliyor.

Kira geliri elde eden 60 yaşını doldurmuş mükellefler ile engelliliği veya hastalığı nedeniyle vergi dairesine gidemeyen mükellefler, Vergi İletişim Merkezini (189) aradıklarında, adreslerine gidilerek beyannamelerini hazırlamalarına yardımcı olunuyor.

Vergi dairesine verilmesi gereken; işe başlama, adres değişikliği, işi bırakma, şube açılış ve kapanışı, özelge talebi, uzlaşma başvurusu, borcu yoktur yazısı İle mükellefiyet durum yazısı gibi başvuru veya talepler elektronik ortamda yapılabiliyor, sonuçları takip edilebiliyor.

İnteraktif Vergi Dairesi aracılığı ile 148 adet işlem internet üzerinden yapılabilirken, yapabilecek iş ve işlemlerin listesine ivd.gib.gov.tr adresinde yer alan ‘Neler Yapabilirim’ sekmesinden ulaşılabiliyor.

Sürücüler, iş arayanlar, öğrenciler

Aracınızın plakasına ceza var mı, OGS, HGS hesap detaylarınız da sadece bir tık ötenizde! Vergi borcunuzu, D-Smart abonelik, borç, alacak sorgulamayı, TOKİ başvuru ve ödeme sorgulamalarınızı da kolaylıkla evinizden yapabilirsiniz.

Kredi Yurtlar Kurumu’nun hizmetleri, açık öğretim hizmetleri, İŞKUR ilanları da bu sayfada çözebileceğiniz işlemlerden.

Adres değişikliği bildirimi; sürücü, kimlik, pasaport belgeleri durumunuzu sorgulayabilirken; tapu bilgilerinize erişip, beyan edebilirsiniz. Çiftçi Kayıt Sistemine de yine uygulama üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.