BİST103.0240.37EURO7.43-0.03USD6.810.43ALTIN380.430.86
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Tek tuşla binlerce dönüme su verilecek
    ABONE OL
    23.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Tek tuşla binlerce dönüme su verilecek

    Türkiye’nin en büyük tarım işletmesi olan Şanlıurfa Ceylanpınar Tarım İşletmesi’nde 60 bin dekar alanın sulanması amacıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen 70 milyon lira yatırım bedeline sahip TİGEM Ceylanpınar Sulama Projesi törenle açıldı.

    Tek tuşla binlerce dönüme su verilecek

    Törende konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayata geçirilen TİGEM Ceylanpınar Sulama Projesi sayesinde tek tuşla binlerce dönüm arazinin sulanacağını belirterek, “Dolayısıyla bu arazilerde nadas sistemi kalkacak, ikinci ürün ekilişleri sayesinde bitki çeşitliliği artacak, verim ve kalitede artış gerçekleşecek. Hububat verimi dekarda 250 kilogramdan 500 kilograma çıkacak ve kalite yükselecek” dedi.

    Gelir artacak

    Pakdemirli, hayata geçen projenin sağlayacağı avantajları şöyle anlattı:

    “Her yıl ilave 25 milyon lira gelir sağlanacak. İkinci ürün ekilişleriyle bu gelir 70 milyon lira düzeylerine çıkacak. Böylece ülke ekonomisine bu araziler 4 kat daha fazla katkı yapacak. Ayrıca daha fazla istihdam sağlanacak, kanal sulaması nedeniyle de enerji tüketimi azalacak. Üretim maliyeti düşecek ve yer altı su kullanım oranı azalacak.”

    Pakdemirli ayrıca, “Hayvancılık desteklemeleri kapsamında üreticilerimize 6.6 milyar lira destekleme ödemesinin mayıs sonu itibarıyla 5.1 milyar lirasını ödedik. Haziran ayında da 131 milyon lira besi desteğini ödeyeceğiz” dedi.

    İsimsiz Kahramanlar CNN TÜRK'teCNN TÜRK, 24 Mayıs Pazar akşamı saat 18:00’de, İsimsiz Kahramanlar adlı belgeseli ekrana getirecek.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Lüks semt hırsızını ‘Ninhydrin’ ele verdi

    Lüks semt hırsızını ‘Ninhydrin’ ele verdi

    Herkesi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı...

    Herkesi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı...

    Milyonlarca kişiyi öldürmüştü! Bir asır önceki virüs kabusu

    Milyonlarca kişiyi öldürmüştü! Bir asır önceki virüs kabusu

    Prof. Dr. Feriha Öz, Türkiye’de patolojinin simge ismiydi | Yüzlerce öğrenciye el verdi

    Prof. Dr. Feriha Öz, Türkiye’de patolojinin simge ismiydi | Yüzlerce öğrenciye el verdi

    Sıradaki Haber