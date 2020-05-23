Tek tuşla binlerce dönüme su verilecek

Törende konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayata geçirilen TİGEM Ceylanpınar Sulama Projesi sayesinde tek tuşla binlerce dönüm arazinin sulanacağını belirterek, “Dolayısıyla bu arazilerde nadas sistemi kalkacak, ikinci ürün ekilişleri sayesinde bitki çeşitliliği artacak, verim ve kalitede artış gerçekleşecek. Hububat verimi dekarda 250 kilogramdan 500 kilograma çıkacak ve kalite yükselecek” dedi.

Gelir artacak

Pakdemirli, hayata geçen projenin sağlayacağı avantajları şöyle anlattı:

“Her yıl ilave 25 milyon lira gelir sağlanacak. İkinci ürün ekilişleriyle bu gelir 70 milyon lira düzeylerine çıkacak. Böylece ülke ekonomisine bu araziler 4 kat daha fazla katkı yapacak. Ayrıca daha fazla istihdam sağlanacak, kanal sulaması nedeniyle de enerji tüketimi azalacak. Üretim maliyeti düşecek ve yer altı su kullanım oranı azalacak.”

Pakdemirli ayrıca, “Hayvancılık desteklemeleri kapsamında üreticilerimize 6.6 milyar lira destekleme ödemesinin mayıs sonu itibarıyla 5.1 milyar lirasını ödedik. Haziran ayında da 131 milyon lira besi desteğini ödeyeceğiz” dedi.