Teknik tekstil ihracatında cumhuriyet tarihi rekoru

İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz ‘‘Salgın döneminde sektörümüzün stratejik önemi bir kez daha anlaşılmış oldu. Hammadde temininde yurtdışına bağlı olmayan sektörümüz, pandemi sınavından başarıyla çıkmayı bildi. Türkiye’nin 'teknik tekstil' ihracatının yıl sonuna kadar 2 milyar doların üzerine çıkmasını ve küresel ihracattaki payını hızla artırmasını hedefliyoruz’’ dedi.

Maske, koruyucu tulum-önlük gibi medikal tekstil ürünlerinin iç piyasada talebi karşılaması ve dünyada 70’ten fazla ülkeye yardım gönderilmesi Türkiye’nin 'teknik tekstiller' alanındaki gücünü yansıtmaya devam ediyor. Dünyada 107 milyar dolarlık ihracat pazarı bulunan 'teknik tekstiller' için Ar-Ge ve inovasyon yatırımları hız kesmeden sürerken, Türkiye’nin 'teknik tekstil' ihracatının yıl sonuna kadar 2 milyar doların üzerine çıkması ve küresel ihracatta payını hızla artırması hedefleniyor.

Teknik tekstillerin, Türkiye tekstil sektörünün vizyonunu şekillendireceğini ve sektöre yüksek katma değer sağlayacağını belirten İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, ‘’Haziran’da teknik tekstil ihracatımız yüzde 196 artarak 349 milyon dolar, Ocak – Haziran döneminde ise yüzde 39 artarak 1,2 milyar dolar değerinde gerçekleşti. Salgın döneminde sektörümüzün stratejik önemi bir kez daha anlaşılmış oldu. Hammadde temininde yurtdışına bağlı olmayan sektörümüz, pandemi sınavından başarıyla çıkmayı bildi. Ancak bu başarıyı sürdürülebilir kılmak için firmalarımızın uluslararası standartlara uygun üretim yapmalarını teşvik etmeli, daha rekabetçi yapıya ulaşmak için ilave çözümler üretmeliyiz. Bu kapsamda ilgili Bakanlıklarımız ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde kişisel koruyucu donanım ürünlerinin Devlet Malzeme Ofisi’ne hibe karşılığı ihracat gerçekleştirilmesi uygulamasının revize edilmesi gerektiğini ifade etmiştik. Bakanlıklarımız da 1 ihracata karşın 1 hibe uygulamasını genişleterek düzenlemeye gitti. Medikal tekstil ürünlerinde dünya lideri olabilecek alt yapıya ulaştık. Bu alt yapı gücümüzü koruyarak küresel talepleri karşılamak adına daha proaktif olmalıyız’’ dedi.

Kirlenmeyen, nefes alan, ısı tutan tekstil ürünleri

Daha katma değerli ihracat için geleceğin teknik tekstillerde olduğunu vurgulayan Öksüz, ‘’İTHİB olarak çalışmalarımızı bu çerçevede yürütüyoruz. Teknik tekstillerde tasarımla birlikte işlevsellik de öne çıkıyor. Teknik tekstil sektörü nanoteknolojik, kirlenmeyen, nefes alan, ısı tutan tekstil ürünleri üretmenin yanında; otomotiv tekstilleri, inşaat, tarım gibi alanlarda da diğer sektörlere kolaylaştırıcı çözümler sunuyor’’ ifadelerini kullandı.

Dünyanın en büyük 6’ncı, Avrupa’nın en büyük 2’nci büyük tedarikçisi

Ticaret Bakanlığı’nın destekleri ve 14 teknik tekstil firmasıyla birlikte ‘Teknik Tekstillerde Dijital Dönüşüm ve İnovasyon’ çalışmasını hayata geçirdiklerini ifade eden Ahmet Öksüz şöyle devam etti:

‘‘UR-GE projemizle firmalarımızın dijital dönüşümlerinde öncü rol alarak firmalarımızın Sanayi 4.0 entegrasyonunun tamamlamasını hedefliyoruz. Ayrıca İTÜ ile başlattığımız Türkiye’nin ilk ve tek Tezli Yüksek Lisans programı çerçevesinde sektörümüz için gereken nitelikli insan kaynağını artırmayı planlıyoruz.’’

Yerli otomobile Türk tekstili

Otomotiv sanayinde sıklıkla kullanılan teknik tekstiller; dekorasyon, izolasyon, filtreleme gibi işlevlerin yanı sıra konfor da sağlıyor. Taşıtların zırh kaplamalarında da yoğun olarak kullanılan teknik tekstil ürünlerini emniyet kemerleri, hava yastıkları, koltuk kumaşları, iç giydirme ürünleri, oto kılıfları, koltuk kılıfları, filtreler, halı tabanları, kord bezi gibi ürünler oluşturuyor.

Yüksek teknolojili ilk yerli ve milli otomobil ile ilgili konuşan Öksüz: ‘‘Ülkemizi dünya arenasında temsil edecek yerli otomobilimiz için tekstil ve hammaddeleri sektörü olarak üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirmeye, yerli ve milli aracımız TOGG’un tüm tekstil aksamlarını Türk tekstil firmaları olarak üretmeye hazırız. Bugün dünyanın en büyük 6’ncı, AB’nin en büyük 2’nci tedarikçi sektörü olarak, büyüyen Türkiye ekonomisi için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.