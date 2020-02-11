BİST118.310-0,03EURO6,600,48USD6,050,53ALTIN305,270,32
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Teknoloji devlerinden önemli karar! Mobil Dünya Kongresi'ne katılımayacaklar
    ABONE OL
    11.02.2020 - 13:25 | | AA

    Teknoloji devlerinden önemli karar! Mobil Dünya Kongresi'ne katılımayacaklar

    Dünyanın en önemli mobil teknoloji fuarı olarak bilinen, 24-27 Şubat tarihlerinde İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'ne (MWC), koronavirüs salgını dolayısıyla katılmama kararı alan şirketlerin sayısı artıyor.

    Teknoloji devlerinden önemli karar! Mobil Dünya Kongresi'ne katılımayacaklar

    Koronavirüs salgınından dolayı Mobil Dünya Kongresi'nde iptaller artıyor. LG, Ericsson ve Nvidia'dan sonra Amazon şirketi de MWC'ye katılamayacağını açıkladı.

    İspanyol haber ajansı EFE'ye konuşan Amazon şirketinin sözcüsü, "Yeni koronavirüs salgınıyla ilgili endişelerin devam etmesinden dolayı Amazon, Barselona'daki 2020 Mobil Dünya Kongresi'nde stant açmayacak ve kongreye katılmayacak." dedi.

    Barselona Belediye Başkanı Ada Colau, MWC'deki iptallere ilişkin cumartesi günü yaptığı değerlendirmede, koronavirüse karşı gerekli her türlü önlemi aldıklarını belirtip, bu salgına ilişkin "sosyal alarm yaratacak söylemlerden kaçınılmasını" istemişti.

    GSMA'dan yeni önlemler

    Bu arada Dünya GSM Birliği (GSMA), iptallere rağmen MWC'de katılımın yüksek olduğunu vurgulayıp ek önlem aldı.

    GSMA, Çin'in Hubey eyaletinden gelenlerin MWC fuar alanına alınmayacağını, Çin'den gelenlerin de 14 gün öncesine kadar Hubey'de bulunmadıklarını kanıtlayan belgeleri göstermek zorunda olduklarını duyurdu.

    GSMA geçen haftaki açıklamasında, MWC'de, konferans salonlarında her konuşmacıda mikrofonun değiştirileceğini bildirip, koronavirüs salgınına karşı katılımcılara "el sıkışarak selamlaşma yapılmaması" gibi bazı tavsiyelerde bulunmuştu.

    Birçok firmanın yeni ürünlerini tanıttığı MWC'ye her yıl 200'den fazla ülkeden 100 binden fazla profesyonel katılımcı geliyor.

    MWC'nin Barselona kentine ekonomik katkısı 450 milyon avronun üzerinde olurken, iptallerden dolayı bu yıl düşüş olabileceği belirtiliyor.

    Korona virüsünün panzehiri paça çorbasıSon günlerde Çin’de hızla yayılan ve pek çok insanın ölümüne neden olan korana virüsünün panzehiri olarak görülen paça çorbası, soğuk kış mevsiminin en çok tüketilen çorbaları arasında yer alıyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Doğum gününde kazada yaralanan kadın öldü, karnındaki bebek ameliyatla alındı

    Doğum gününde kazada yaralanan kadın öldü, karnındaki bebek ameliyatla alındı

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

    Kurşun turistin başını sıyırdı

    Kurşun turistin başını sıyırdı

    Annesi konuştu: Bir dakikalığına görebildim, yaprak gibi titredi!

    Annesi konuştu: Bir dakikalığına görebildim, yaprak gibi titredi!

    Sıradaki Haber