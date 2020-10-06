Teknolojinin gücü ile bu son pandemi

Dünyanın 100 yıl aradan sonra yeniden pandemi ile karşı karşıya kaldığını belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Telekomünikasyon ve teknoloji sektörlerinin ortak gücüyle ben bunun insanlık tarihinin global anlamda yaşadığı son pandemi olacağını düşünüyorum” dedi. Erkan bu düşüncesini şöyle açıkladı:

“Giyilebilir cihazların ve özellikle ev içi sensörlerin yaygınlaşmasıyla birlikte artık sağlık alanında çok daha hızlı hareket edebilir hale geliyoruz. Artık suyun kalitesinden, havadaki kirlilik oranına kadar onlarca metrik akıllı cihazlarımız ve giyilebilir teknolojiler ile hızla ölçülebiliyor. Teknoloji hayal bile edemeyeceğimiz bir düzeye erişecek ve örneğin yapay zeka teknolojileri, bir bölgede 300 kişinin aynı anda ateşi çıktığında devreye girecek. Önümüzdeki dönemde teletıp teknolojilerinin erken teşhisle hayat kurtaracağını düşünüyorum. Hastanelere bu kadar sık gitmemiz için bir neden olmadığını, birçok küçük hastalığın uzaktan da teşhis edilebildiğini ve hastanın ilacının dahi kapısına kadar götürülebildiğini bu dönemde gördük.”

Büyük bir fırsat

Hayat normale dönse bile online eğitim ve uzaktan çalışma modellerinin yaşamın vazgeçilmez birer parçası olacağını öngören Murat Erkan, “Bu alanda da Türkiye’nin önünde büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu alanda geliştirdiğimiz dijital servisler kısa sürede dünyaya açılabilir. Yeni eğitim modelleri ile vatandaşlarımızın uzaktan eğitim alarak hayata katılmalarını sağlayabiliriz” dedi.

Pandemiyle işletmelerin dijitalleşmesinin de hızlandığını ifade eden Erkan şunları söyledi:

“Finans sektörünün organize ettiği günümüz sisteminin yerini alacak, telekomünikasyon şirketinin dizayn edeceği bir dijital çağa doğru ilerliyoruz. Dijitalizasyon eşittir, büyük veri, artı yapay zeka, artı makine öğrenmesi, artı nesnelerin interneti... Telekom sektörü artık bu döngünün her yerinde, olmazsa olmaz bileşen olacak. Telekomünikasyon, ekonomik büyüme için en önemli katalizör. Nesnelerin interneti teknolojisinin küresel pazar büyüklüğünün 2021 yılında 243 milyar dolara ulaşması bekleniyor.”

Paycell unicorn adayı

Telekomünikasyon sektöründeki her yüzde 10’luk büyümenin, ekonomik veriler üzerinde yüzde 1-1.5’in üzerinde büyüme etkisi yaptığını ve ekonominin kaldıracının telekomünikasyon sektörü olduğunu söyleyen Erkan, “Hedefimiz Turkcell’in içinden en az 3 marka daha çıkarmak. Bu hedefe en yakın markamız Paycell. Türkiye’nin unicorn adayı Paycell olacak” dedi.

2 milyarlık yatırımla veri Türkiye’de kalacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Yerli 5G teknolojisi altyapısını kurmadan 5G’ye geçemeyiz” şeklindeki sözünü misyon olarak kabul ettiklerini vurgulayan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, şunları söyledi:

“TÜBİTAK başta olmak üzere yerli ve milli 5G teknolojileri konusunda çalışan tüm kurum ve kuruluşlara tam destek veriyoruz. Yerli ve milli baz istasyonu ULAK’ta toplam 3 bin 400 siparişin 2 bin 900’ünü Turkcell olarak biz verdik. Türkiye’de en yüksek yerlilik oranına sahip operatörüz. Yerli ve milli dijital uygulamalar geliştirirken, bir yandan TOGG ile Türkiye’nin otomobilinin gelişimine katı sunuyor diğer yandan da şehir hastanelerinin dijital sağlık altyapısını sağlıyoruz. ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın’ diyerek Ankara’da Türkiye’nin en büyük veri merkezini açtık, toplamda 33 bin 500 metrekare beyaz alana ulaştık. Yakın zamanda da Çorlu’daki veri merkezimizi devre alacağız ve toplam beyaz alan kapasitemiz 39 bin 500 metrekareye çıkacak. Böylece yeni nesil veri merkezlerine yaptığımız yatırımlar 2 milyar lirayı aşmış olacak.”