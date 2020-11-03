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    HaberlerEkonomi Haberleri Teknosa’nın cirosu 1.7 milyar liraya yükseldi
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    03.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Teknosa’nın cirosu 1.7 milyar liraya yükseldi

    Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde kuruluşundan itibaren en yüksek çeyrek performansını yakaladığını açıkladı.

    Teknosa’nın cirosu 1.7 milyar liraya yükseldi

    Şirket, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61 büyüme göstererek, 1.7 milyar TL’lik ciroya ve 62.5 milyon TL net kâra ulaştı. Üçüncü çeyreği kapsayan dönemde e-ticarette ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 123’lük büyüme elde etti.

    En iyi çeyrek performansı

    Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Barış Oran, “Kuruluşumuzdan beri geçen 20 yılın en iyi çeyrek performansını yakaladık. Dijital ve müşteri odaklı dönüşümümüz, sürekli değişen ve artan teknoloji ihtiyaçları karşısında en iyi şekilde hizmet vermemizi sağladı” dedi.

    Pandemi ile birlikte hızlanan dijital dönüşümün Teknosa’ya önemli bir avantaj ve önümüzdeki dönem için fırsat sunduğunu belirten Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan da, “Müşterilerimizi talep ettiği ürünlerle doğru zamanda, istediği kanalda kolay ve hızlı şekilde, en iyi deneyimle buluşturmak ve bunu en verimli şekilde yapmak için pek çok parametreyi takip ediyoruz” diye konuştu.

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