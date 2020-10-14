Tekstil yeşeriyor pozitif ayrışırız

Özellikle koronavirüs salgını da tüketicileri sürdürülebilir yaşam tarzına yönlendirdi. Tüketicilerdeki çevre duyarlılığına paralel olarak markalar tedariklerinde sürdürülebilir ürünlerin payını artırmayı sürdürüyor.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, sürdürülebilirlik üzerinde uzun zamandır projeler geliştirildiğini söyledi. Gültepe, “Bazı küresel markalar 2030’a kadar tüm tedariklerini sürdürülebilir ürünlerden sağlayacaklarını ilan etti” diye konuştu.

Şu anda yüzde 5

Türk moda sektörünün sürdürülebilirlik konusunda AB standartlarına uygun üretimiyle pozitif ayrıştığını kaydeden Gültepe, rekabet gücünü koruyabilmek için tedarik zincirinin tüm aşamalarında sürdürülebilirlik potansiyelini artıracak alt yapıyı güçlendirmenin gerektiğini söyledi.

“Türkiye’yi hazır giyimde yeşil üretim kuşağına çevirmeliyiz” diyen Gültepe, şöyle devam etti:

“Türkiye’de organize hazır giyim pazarı 2019’da 120 milyar TL’lik büyüklüğe ulaştı. Bu hacim içinde organik ve sürdürülebilir ürün yüzde 5 civarında bir paya sahip.”

Doğa dostu üretim atağı

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, sürdürülebilir üretim yöntemleriyle hazırlanan doğa dostu ürünleri ilk olarak 2020 - 2021 Sonbahar/Kış koleksiyonunda müşteriler ile buluşturduklarını aktardı.

Orakçıoğlu, “Gelecek sezonlarda kademeli olarak toplam üretimin yüzde 20 ila 25’i sürdürülebilir kumaşlardan oluşacak. 2025’e kadar koleksiyonumuzun yüzde 80’inin bu şekilde olmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

Pet şişeyi kumaş yaptı

Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Öksüz, kullanılmış pet şişelerden kumaş ürettiklerini söyledi. Doğada atık olarak bulunan pet şişeleri toplayarak yeniden işleme aldıklarını belirten Öksüz, “Bu işlem sonucu pet şişe formunda olan atıklar uygulanan işlemler sonucunda polyestere dönüşüyor. 2019’da 180 milyon pet şişenin geri dönüşümünü sağladık” ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir ve katma değerli ürünleri ön planda tutarak yılda 80 milyon metre kumaş ve 120 bin ton iplik üretimi yaptıklarını kaydeden Öksüz, ürünlerin yaklaşık yüzde 80’ini 48’i aşkın ülkeye ihraç ettiklerini belirtti.

15 milyon ton giysi çöpte...

Kıvanç Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Kıvanç, her yıl çöpe atılan kullanılmış giysi oranının 15 milyon tona ulaştığını kaydetti.

Hindistan merkezli entegre polyester elyaf üreticisi Reliance Industries Limited ile işbirliği yaptıklarını söyleyen Kıvanç, “Pet şişe atıklarından elyaf üretiyor, bunu önce ipliğe, sonra da kumaşa dönüştürüyoruz. Bu üretim tekniği ile karbon ayak izi üretimimiz yüzde 30 azaltılıyor, üretimde kullanılan suyun yüzde 90’ı ise dönüştürülüyor” diye konuştu.