Tekstilde yenilikçi fikirler yarışacak

UTİB’den yapılan açıklamaya göre, Techxtile Start-Up Challenge’a katılacak girişimciler, 20 Ekim’e kadar projelerini online kayıt ettirebilecek. Yarışmaya, 18 yaşını tamamlamış öğrenciler ve mezunlar proje başvurusu yapabilecek.

UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, yarışma ile üniversite ve sanayi iş birliğinin güçlendirileceğini, sanayiciler ile start-up’ların beraber çalışacağı bir ortam olacağını söyledi.