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    18.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Tekstilde yenilikçi fikirler yarışacak

    Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB), yeni girişimleri sektöre kazandırmak amacıyla bu yıl 12’ncisini düzenlediği “Techxtile Start-Up Challenge” için proje başvuru süreci başladı.

    Tekstilde yenilikçi fikirler yarışacak

    UTİB’den yapılan açıklamaya göre, Techxtile Start-Up Challenge’a katılacak girişimciler, 20 Ekim’e kadar projelerini online kayıt ettirebilecek. Yarışmaya, 18 yaşını tamamlamış öğrenciler ve mezunlar proje başvurusu yapabilecek.
    UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, yarışma ile üniversite ve sanayi iş birliğinin güçlendirileceğini, sanayiciler ile start-up’ların beraber çalışacağı bir ortam olacağını söyledi.

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