Tekstilde yenilikçi fikirler yarışacak

UTİB’den yapılan açıklamaya göre, Techxtile Start-Up Challenge’a katılacak girişimciler, 20 Ekim’e kadar projelerini online kayıt ettirebilecek. Yarışmaya, 18 yaşını tamamlamış öğrenciler ve mezunlar proje başvurusu yapabilecek.
UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, yarışma ile üniversite ve sanayi iş birliğinin güçlendirileceğini, sanayiciler ile start-up’ların beraber çalışacağı bir ortam olacağını söyledi.
Aleyna Çakır olayında Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulunduAnkara'da, Aleyna Çakır'ın evde ölü bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun (48), silahla başından vurulmuş halde dağlık alanda ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Gülay Uygun'un, intihar notu bırakarak yaşamına son verdiği belirlendi.