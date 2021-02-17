17.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Telefonu film stüdyosuna çevirecek
Xiaomi, yeni cep telefonu modeli Mi 11’i tanıttı. Bu yeni modelle kullanıcılar cep telefonlarını film stüdyosuna çevirecek.
Mi 11, Qualcomm Snapdragon 888 çipseti, 108 MP üçlü arka kamera kurulumu, sinematik ses ve 50W kablosuz şarj özellikleriyle dikkat çekiyor. 108 MP üçlü kamera kurulum ve gelişmiş yapay zeka film moduna sahip.
Mi 11, üçlü arka kamera kurulumuyla amatör fotoğraf ve video meraklılarını birer film yönetmenine dönüştürüyor. Ana kamera açısından dünyanın en yüksek çözünürlüklü 108 MP geniş açılı kamera sensörüne sahip olan M11, sadece profesyonel düzeyde DSLR veya aynasız kameralarla karşılaştırılabilecek görüntüler yakalıyor. Arkada 13 MP ultra geniş ve 5 MP telemakro iki kamerası daha bulunuyor. 20 MP’lik selfie kamerası var. 6.81 inç Amoled ekrana sahip.
173 kamera görüntüsü izlenerek yakalandıBursa'da, oto galerinden çaldığı 500 bin lira değerindeki lüks otomobili, 2 gün gezdikten sonra geri getiren F.T (21), 173 güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polisin teknik ve fiziki çalışması ile yakalandı. Şüpheli F.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.