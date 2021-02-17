Telefonu film stüdyosuna çevirecek

Mi 11, Qualcomm Snapdragon 888 çipseti, 108 MP üçlü arka kamera kurulumu, sinematik ses ve 50W kablosuz şarj özellikleriyle dikkat çekiyor. 108 MP üçlü kamera kurulum ve gelişmiş yapay zeka film moduna sahip.

Mi 11, üçlü arka kamera kurulumuyla amatör fotoğraf ve video meraklılarını birer film yönetmenine dönüştürüyor. Ana kamera açısından dünyanın en yüksek çözünürlüklü 108 MP geniş açılı kamera sensörüne sahip olan M11, sadece profesyonel düzeyde DSLR veya aynasız kameralarla karşılaştırılabilecek görüntüler yakalıyor. Arkada 13 MP ultra geniş ve 5 MP telemakro iki kamerası daha bulunuyor. 20 MP’lik selfie kamerası var. 6.81 inç Amoled ekrana sahip.