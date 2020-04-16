Temel ihtiyaç desteği kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? 10 bin TL kredi sorgulama sayfası! 6 ay ödemesiz Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank başvuru ekranı

Temel ihtiyaç desteği kredisi Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası tarafından sağlanıyor. 36 ay vadeli kredi 10 bin TL'ye kadar alınabiliyor. 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç desteğine başvurular ise elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Vatandaşlar, temel ihtiyaç desteği kredisinin sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki temel ihtiyaç desteği kredisi ne zaman sonuçlanır? İşte detaylar...

10 BİN TL'YE KREDİ İMKANI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Temel ihtiyaç desteği kredisi başvurusu sonuçları, başvuru yapan kişilere mesaj olarak iletilecek.

TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN SONUÇLANIR?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, temel ihtiyaç desteği ile ilgili bir açıklama yaptı.

Vatandaşların temel ihtiyaçları için devreye aldıkları 10 bin lira limitli Temel İhtiyaç Desteği kapsamındaki tahsislerin cuma günü başladığına işaret eden Albayrak, bugün itibarıyla 2,1 milyon vatandaşa toplamda 12,1 milyar liralık kaynak tahsis edildiğini belirtti.

İŞTE ÖDEME TABLOSU ÖRNEĞİ

Kredi Tutarı: 10.000

Toplam Vade:36 AY

Ödemesiz Dönem: 6 ay

Taksit Tutarı(Sonraki 30 ay boyunca) :376 TL

Kredi Tutarı: 7.500

Toplam Vade:36 AY

Ödemesiz Dönem: 6 ay

Taksit Tutarı(Sonraki 30 ay boyunca) :282 TL

Kredi Tutarı: 5.000

Toplam Vade:36 AY

Ödemesiz Dönem: 6 ay

Taksit Tutarı(Sonraki 30 ay boyunca) :188 TL

TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

Temel ihtiyaç desteği başvuruları Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'nın internet sitesi üzerinden yapılıyor.

Vakıfbank temel ihtiyaç kredi başvurusu SMS yapılabiliyor. SMS ile başvuru yapmak için, aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELİRI yazıp 5724’e SMS atabilirsiniz.

Başvuru değerlendirilmesi yapıldıktan sonra başvurunun sonucu olumlu olursa bilgilendirme yapılacak. Bilgilendirme sonrasında VakıfBank Mobil, İnternet Bankacılığı ve Çağrı Merkezi kanallarından kredinizi kullanarak anında hesabınıza aktarabilirsiniz.

VAKIFBANK BİREYSEL KREDİ BAŞVURU EKRANI

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ZİRAAT BANKASI KREDİ DURUMU NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulamasından takip edebilirsiniz.

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