Temel İhtiyaç Desteği Kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? Bireysel temel ihtiyaç destek kredisi başvuru şartları neler?

Temel İhtiyaç Desteği kredi ödemeleri kapsamında geliri 5 bin TL altında olan vatandaşlar için 6 ay ödemesiz olarak başvurulan ve 10.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunan üç kamu bankasının mobil ve internet şubeleri üzerinden başvurular yapılabiliyor. Başvuru şartları arasında en önemli detay ise hane gelirinin 5 bin TL altında olması! Hane geliri 5 bin TL altında olan vatandaşlar 3 kamu bankasına kredi başvurusunda bulunabiliyor. Başvurularını tamamlayan bazı vatandaşlar ise Temel İhtiyaç Kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman sonuçlanır sorularına yanıt arıyor. İşte Temel İhtiyaç Desteği Kredi ödemelerine ilişkin son gelişmeler...

BAKAN ALBAYRAK AÇIKLAMA YAPTI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün Temel İhtiyaç Desteği ile ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. Bakan Albayrak açıklamasında:"5 bin lira altında geliri olan vatandaşlarımız için 10 bin liraya kadar, çok düşük maliyetli temel ihtiyaç desteği devreye alındı. Dün itibarıyla 3,7 milyon vatandaşımız başvurdu. Bu kapsamda da ödemeleri bu hafta başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

HALKBANK TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ BAŞVURUSU

6 ay ödemesiz Temel İhtiyaç Desteği başvurusu Halkbank internet şubesi ve web sayfasından yapılmaktadır.

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI

Bireysel İhtiyaç Desteği kredisi detayları;

10.000,-TL’ye kadar,

6 ayı ödemesiz dönemli, 36 Aya kadar vadeli,

Aylık Eşit Taksitli,

Kredi kullanabilecektir.

10 bin TL'ye kadar kredi imkanı veriliyor.

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ÖDEME TABLOSU ÖRNEĞİ

Kredi Tutarı: 10.000

Toplam Vade:36 AY

Ödemesiz Dönem: 6 ay

Taksit Tutarı(Sonraki 30 ay boyunca) :376 TL

Kredi Tutarı: 7.500

Toplam Vade:36 AY

Ödemesiz Dönem: 6 ay

Taksit Tutarı(Sonraki 30 ay boyunca) :282 TL

Kredi Tutarı: 5.000

Toplam Vade:36 AY

Ödemesiz Dönem: 6 ay

Taksit Tutarı(Sonraki 30 ay boyunca) :188 TL

VAKIFBANK 6 AY ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

SMS ile başvuru yapılabiliyor. SMS ile başvuru yapmak için, aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELİRI yazıp 5724’e SMS atabilirsiniz.

Başvuru değerlendirilmesi yapıldıktan sonra başvurunun sonucu olumlu olursa bilgilendirme yapılacak. Bilgilendirme sonrasında VakıfBank Mobil, İnternet Bankacılığı ve Çağrı Merkezi kanallarından kredinizi kullanarak anında hesabınıza aktarabilirsiniz.