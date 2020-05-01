Temel ihtiyaç desteği kredisi başvuru ve sonuç sorgulama ekranları! 10 bin TL Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?

Temel ihtiyaç desteği kredisi başvuruları devam ediyor. 6 ay ödemesiz krediye başvuru yapan vatandaşlar sonuçların açıklanacağı tarih ve kredi sonucu sorgulama ile ilgili ayrıntıları araştırıyor. 36 ay vadeli kredi imkanı Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından vatandaşlara sunuluyor. 10 bin TL'ye kadar olan temel ihtiyaç desteği kredi başvuruları elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Peki temel ihtiyaç kredi başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanır? İşte Temel ihtiyaç desteği kredisi sorgulama ekranı...

HALKBANK BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Halkbank İnternet Şubesine giriş yaparak; Başvuru- Bireysel Kredi Başvurusu- Kredi Türü: Tüketici Kredisi-Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

Halkbank Mobil Şubesine giriş yaparak; Başvuru- Kredi Başvurusu- Kredi Türü: Tüketici Kredisi- Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

0850 222 0 400 Halkbank Dialog’u arayarak Sesli yanıt sisteminde önceliklendirilmiş işlemler menüsünde 2 numaralı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisini seçerek başvuruda bulunabilirsiniz.

HALKBANK BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

VAKIFBANK

Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi kampanyasından hane halkı geliri 5.000 TL ve altında olan bireysel müşteriler faydalanabilecektir.

KREDİ NASIL KULLANILABİLİR?

Kredinin kullanabilmesi için öncelikle tarafınıza mutlaka onay SMS’i gelmesi gerekmektedir.

Onay mesajınızı aldıktan sonra, şubeye gitmeden aşağıdaki adımları takip ederek VakıfBank Mobil ve İnternet Bankacılığı üzerinden kredi kullanabilirsiniz.

Kredi Kullanmak İçin;

VakıfBank Mobil’den Başvurular>İhtiyaç Kredisi Başvurusu menüsünden Kredi Tipi olarak 6 Ay Ödemesiz Dönemli Destek Kredisi seçerek kullanabilirsiniz.

İnternet Bankacılığından Başvurular>İhtiyaç Kredisi Başvurusu menüsünden Kredi Tipi olarak 6 Ay Ödemesiz Dönemli Destek Kredisi seçerek kullanabilirsiniz.

VAKIFBANK BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

VAKIFBANK BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

ZİRAAT BANKASI KREDİ DURUMU NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulamasından takip edebilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI BİREYSEL KREDİ BAŞVURU EKRANI

HALKBANK BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Halkbank İnternet Şubesine giriş yaparak; Başvuru- Bireysel Kredi Başvurusu- Kredi Türü: Tüketici Kredisi-Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

Halkbank Mobil Şubesine giriş yaparak; Başvuru- Kredi Başvurusu- Kredi Türü: Tüketici Kredisi- Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

0850 222 0 400 Halkbank Dialog’u arayarak Sesli yanıt sisteminde önceliklendirilmiş işlemler menüsünde 2 numaralı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisini seçerek başvuruda bulunabilirsiniz.