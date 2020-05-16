Temel ihtiyaç desteği kredisi başvurusu sorgulama! Ziraat Bankası,Halkbank, Vakıfbank 10 bin TL kredi başvuru ekranı...

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, 10 bin TL'ye kadar temel ihtiyaç desteği kredisi veriyor. 36 ay vadeli olan kredinin 6 ay ödemesiz dönemi bulunuyor. Üç kamu bankasının verdiği temel ihtiyaç desteği kredisi başvuruları devam ediyor. Başvuruların nasıl yapacağı ve sonuçların nasıl sorgulanacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 10 bin TL temel ihtiyaç desteği kredisi sonuç sorgulama sayfası...Peki 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır?

HALKBANK TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ KREDİSİ ŞARTLARI NEDİR?

Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi’nden hane halkı aylık geliri (aynı evde yaşayan eş ve çocuk) 5.000 TL ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensubu olan müşteriler yararlanabilecektir.

Kamu bankalarının sadece birinden başvuru yapılabilecektir. Aynı hane içerisinden ise sadece bir kişi başvuruda bulunabilecektir.

Kredi talebinizin değerlendirilmesi için KGF (Kredi Garanti Fonu) ile kişisel verileriniz paylaşılacaktır. KVKK aydınlatma metnine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Halkbank İnternet Şubesine giriş yaparak; Başvuru- Bireysel Kredi Başvurusu- Kredi Türü: Tüketici Kredisi-Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

HALKBANK TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Halkbank Mobil Şubesine giriş yaparak; Başvuru- Kredi Başvurusu- Kredi Türü: Tüketici Kredisi- Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

0850 222 0 400 Halkbank Dialog’u arayarak Sesli yanıt sisteminde önceliklendirilmiş işlemler menüsünde 2 numaralı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisini seçerek başvuruda bulunabilirsiniz.

HALKBANK BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

VAKIFBANK TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ KREDİSİ NASIL KULLANILABİLİR?

Kredi kullanabilmeniz için öncelikle tarafınıza mutlaka onay SMS’i gelmesi gerekmektedir.

Onay mesajınızı aldıktan sonra, şubeye gitmeden aşağıdaki adımları takip ederek VakıfBank Mobil ve İnternet Bankacılığı üzerinden kredinizi kullanabilirsiniz.

VAKIFBANK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

VAKIFBANK BAŞVURU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

ZİRAAT BANKASI KREDİSİ NASIL KULLANILIR?

İnternet şube veya Ziraat mobil uygulamasında Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabiliryorsunuz.

Bankkartınız ve kart şifreniz varsa https://bireysel.ziraatbank.com.tr(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden ya da Ziraat Mobil uygulamasından "Hemen Başvur" seçeneği ile parolanızı oluşturabilir, Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabilirsiniz.

Bankkartınız ve kart şifreniz yoksa kredinizi kullanmak için Bankkartınız ve kart şifreniz yoksa kredinizi kullanmak için tıklayınız(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır).

Kredinizi ATM'lerimizden Bankkartınızla veya Bankkartınız yoksa "Kartsız İşlemler-Diğer İşlemler-İhtiyaç Destek Kredi Ödemesi" seçeneğinden dilediğiniz zaman alabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim adresinden takip edebiliriniz.