Temel ihtiyaç desteği kredisi sorgulama ekranları! 10 bin TL'ye kadar 6 ay ödemesiz kredi başvuru sonuçları...

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında temel ihtiyaç desteği kredisi devreye alındı. Kredi almak için Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'a başvuru yapanlar sonuç sorgulama ile ilgili detayları araştırıyorlar. 10 bin TL'ye kadar olan kredinin 6 ay ödemesiz dönemi de bulunuyor. İşte temel ihtiyaç desteği kredi sonuç sorgulama ekranı...

VAKIFBANK KREDİ BAŞVURU DURUMU NASIL SORGULANIR?

Temel İhtiyaç Kredisi başvuru durumu https://subesizbankacilik.vakifbank.com.tr/gunlukfinans/SubesizDestekKredisiBasvuruSorgulama/BasvuruBilgileri.aspx ekranı üzerinden sorgulanabilecek.

HALKBANK ONAYLI KREDİ NASIL KULLANILABİLİR?

Onaylanan kredi şubeye gitmeden Halkbank İnternet Şubesi, Halkbank Mobil Şube ve web sitesinden anında kullanabilirsiniz.

Halkbank İnternet Şubesine giriş yaparak; Kredi-Bireysel Kredini Kullan- Onaylı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek kredinizi kullanabilirsiniz

Halkbank Mobil Şubesine giriş yaparak; Krediler - Yeni Kredi Başvurusu ve Sorgulama - Başvurularım- Onaylı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek kredinizi kullanabilirsiniz.

TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİNİ HALKBANK WEB SİTESİ ÜZERİNDEN KULLANMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURU AŞAMALARI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim adresinden takip edebilirsiniz.