10 bin TL temel ihtiyaç kredi sonuçları ne zaman açıklanır, nasıl sorgulanır? Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası temel ihtiyaç desteği kredisi başvuru ve sonuç sorgulama ekranları...

10 bin TL'ye varan temel ihtiyaç desteği kredisi ile ilgili detaylar gündemde merak konusu. 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz dönemi olan temel ihtiyaç desteği kredisi Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından vatandaşlara veriliyor. 3 kamu bankası tarafından verilen krediye elektronik ortam üzerinden başvuru yapılabiliyor. Peki temel ihtiyaç kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanır ve sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ KREDİSİ NE ZAMAN SONUÇLANIR?

Temel ihtiyaç desteği kredisine başvuru yapan vatandaşlara konu ile ilgili bilgilendirme mesajları gitmeye başladı. Başvuruların değerlendirilmesi sonrasında sonuçlar iletiliyor.

VAKIFBANK KREDİ NASIL KULLANILABİLİR?

Kredinin kullanabilmesi için öncelikle tarafınıza mutlaka onay SMS’i gelmesi gerekmektedir.

Onay mesajınızı aldıktan sonra, şubeye gitmeden aşağıdaki adımları takip ederek VakıfBank Mobil ve İnternet Bankacılığı üzerinden kredi kullanabilirsiniz.

Kredi Kullanmak İçin;

VakıfBank Mobil’den Başvurular>İhtiyaç Kredisi Başvurusu menüsünden Kredi Tipi olarak 6 Ay Ödemesiz Dönemli Destek Kredisi seçerek kullanabilirsiniz.

İnternet Bankacılığından Başvurular>İhtiyaç Kredisi Başvurusu menüsünden Kredi Tipi olarak 6 Ay Ödemesiz Dönemli Destek Kredisi seçerek kullanabilirsiniz.

VAKIFBANK BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

VAKIFBANK BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

HALKBANK BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Halkbank İnternet Şubesine giriş yaparak; Başvuru- Bireysel Kredi Başvurusu- Kredi Türü: Tüketici Kredisi-Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

Halkbank Mobil Şubesine giriş yaparak; Başvuru- Kredi Başvurusu- Kredi Türü: Tüketici Kredisi- Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

0850 222 0 400 Halkbank Dialog’u arayarak Sesli yanıt sisteminde önceliklendirilmiş işlemler menüsünde 2 numaralı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisini seçerek başvuruda bulunabilirsiniz.

HALKBANK BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

ZİRAAT BANKASI BAŞVURU AŞAMALARI NASIL SORGULANIR?

Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden takip edebiliriniz.

ZİRAAT BANKASI BİREYSEL KREDİ BAŞVURU EKRANI