Ülkemizde yaşanan corona virüs salgını nedeniyle maddi olarak olumsuz etkilenen vatandaşlar için üç kamu bankası tarafından temel ihtiyaç kredi desteği sağlanmaya başladı. Ziraat bankası, Vakıfbank v Halkbank tarafından başlatılan 10 Bin TL temel ihtiyaç kredisi başvuruları başladığı ilk günden bu yana büyük ilgi görüyor. Başvuru işleminde bulunmak isteyenlerin veya başvurularını sorgulamak isteyenlerin sık sık araştırdığı temel ihtiyaç kredisi başvuru işlemi ve temel ihtiyaç kredisi başvuru sorgulama işlemi merakla ve sabırsızlıkla araştırılıyor. İşte Temel ihtiyaç kredisi 10 bin lira kredi başvurusu sorgulama: Ziraat - vakıfbank - Halkbank sonuçları...

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın Temel ihtiyaç kredisine başvuru için hazırladıkları linklere aşağıdan erişim sağlayabilirsiniz. Linklere tıkladığınızda bankanın istediği gerekli bilgileri doldurmanız yeterli.

ZİRAAT BANKASI BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ



VAKIFBANK BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ



HALKBANK BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ





TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Temel ihtiyaç kredisine başvuru işlemini tamamladıktan sonra, kredi başvurunuz için olumlu veya olumsuz sonucunuzu aşağıdaki linkler üzerinden öğrenebilirsiniz. Hangi bankaya başvuru yaptıysanız o bankanın linki üzerinden temel ihtiyaç kredi başvuru sonucunuzu sorgulayabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI BAŞVURU SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ



VAKIFBANK BAŞVURU SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ



HALKBANK BAŞVURU SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ



