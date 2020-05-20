Temel İhtiyaç Kredisi başvuru durumu sorgulama ekranları! Ziraat Bankası, Halkbank Vakıfbank 6 ay ödemesiz Temel İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Kapsamında kamu bankaları tarafından verilmeye başlanan 6 ay ödemesiz Temel İhtiyaç Kredisi başvuruları alınmaya devam ediyor. Geliri 5.000 TL'nin altında olan vatandaşların başvuruda bulunabildiği Temel İhtiyaç Kredisi başvuruları kamu bankalarının internet bankacılığı ve cep şubeleri üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra bankanın değerlendirme sürecinin ardından SMS ile başvuru yapan kişi bilgilendiriliyor. Peki Temel İhtiyaç Kredisi başvuru durumu nasıl sorgulanır?

VAKIFBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ HAKKINDA!

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında orta ve düşük gelir grubunda yer alan müşterilerimize finansman desteği sağlamak için hazırlanan “Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi” kampanyası VakıfBank’ta.

Kredinin Özellikleri Nelerdir?

10.000 TL’ye kadar,

6 ayı ödemesiz olacak şekilde, 36 aya kadar vadeli,

Aylık eşit taksitli,

Aylık %0,49 faiz oranına sahip olacaktır.

Kimler Faydalanabilir?

Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi kampanyasından hane halkı geliri 5.000 TL ve altında olan bireysel müşteriler faydalanabilecektir.

VAKIFBANK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU DURUMU NASIL SORGULANIR?

Temel İhtiyaç Kredisi başvuru durumu https://subesizbankacilik.vakifbank.com.tr/gunlukfinans/SubesizDestekKredisiBasvuruSorgulama/BasvuruBilgileri.aspx ekranı üzerinden sorgulanabilecek

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ HAKKINDA

KREDİMİ NASIL KULLANABİLİRİM?

İnternet şube veya Ziraat mobil uygulamamızdan Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabilirsiniz.

Bankkartınız ve kart şifreniz varsa https://bireysel.ziraatbank.com.tr(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden ya da Ziraat Mobil uygulamamızdan "Hemen Başvur" seçeneği ile parolanızı oluşturabilir, Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Bankkartınız ve kart şifreniz yoksa kredinizi kullanmak için Bankkartınız ve kart şifreniz yoksa kredinizi kullanmak içintıklayınız(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır).

Kredinizi ATM'lerimizden Bankkartınızla veya Bankkartınız yoksa "Kartsız İşlemler-Diğer İşlemler-İhtiyaç Destek Kredi Ödemesi" seçeneğinden dilediğiniz zaman alabilirsiniz.

KREDİ BAŞVURUM HANGİ AŞAMADA?

Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden takip edebiliriniz.

Hassas günlerden geçtiğimiz bu dönemde devreye alınan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri kapsamında; hane halkı aylık geliri 5.000 TL’nin altında olan müşterilerimizin gıda, sağlık, kira, fatura ödemeleri (elektrik, su, doğalgaz vb.) gibi temel ihtiyaçlarının finansmanını sağlamak amacıyla, aylık %0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 36 aya varan vade seçenekleriyle 10.000 TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi hizmete sunulmuştur.

HALKBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ HAKKINDA

Hassas günlerden geçtiğimiz bu dönemde devreye alınan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri kapsamında; hane halkı aylık geliri 5.000 TL’nin altında olan müşterilerimizin gıda, sağlık, kira, fatura ödemeleri (elektrik, su, doğalgaz vb.) gibi temel ihtiyaçlarının finansmanını sağlamak amacıyla, aylık %0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 36 aya varan vade seçenekleriyle 10.000 TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi hizmete sunulmuştur.

Temel İhtiyaç Kredisi başvuru durumu sorgulama ekranları 6 ay ödemesiz bireysel temel ihtiyaç kredisi başvuru ekranları...

Tutar ve Ödeme Koşulları

Dilerseniz; 10.000 TL’ye kadar kredinizi aylık %0,49 faiz oranı ve 36 aya varan vade seçenekleriyle kullanabilirsiniz.

Kredi ödemelerinizi; 6 ay ödemesiz dönemli olarak yapabilirsiniz.

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