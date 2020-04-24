Temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları açıklanıyor! Temel ihtiyaç kredisi sorgulama: Ziraat - Halkbank - Vakıfbank

Ülkemizde yaşanan corona virüs salgını nedeniyle kapatılan birçok iş yeri olumsuz olarak etkilendi. Üç kamu bankası da bu vatandaşlar için temel ihtiyaç kredisi hazırladı. Başvuruları halen devam eden Temel ihtiyaç kredileri için başvuru yapmayanlar, başvurunun nasıl yapılacağını araştırırken, temel ihtiyaç kredisine başvuruda bulunanlar ise sonuçların nasıl ve ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. Peki temel ihtiyaç kredi başvurusu nasıl yapılır? Temel ihtiyaç kredi sonuçları ne zaman açıklanır, nereden öğrenilir?

TEMEL İHTİYAÇ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ HAKKINDA BİLGİLER

KREDİMİ NASIL KULLANABİLİRİM?

İnternet şube veya Ziraat mobil uygulamamızdan Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabilirsiniz.

Bankkartınız ve kart şifreniz varsa https://bireysel.ziraatbank.com.tr(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden ya da Ziraat Mobil uygulamamızdan "Hemen Başvur" seçeneği ile parolanızı oluşturabilir, Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabilirsiniz.

Bankkartınız ve kart şifreniz yoksa kredinizi kullanmak için Bankkartınız ve kart şifreniz yoksa kredinizi kullanmak içintıklayınız(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır).

Kredinizi ATM'lerimizden Bankkartınızla veya Bankkartınız yoksa "Kartsız İşlemler-Diğer İşlemler-İhtiyaç Destek Kredi Ödemesi" seçeneğinden dilediğiniz zaman alabilirsiniz.

KREDİ BAŞVURUM HANGİ AŞAMADA?

Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden takip edebiliriniz.

KREDİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER NELERDİR?

Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen COVID-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası olarak hane halkı geliri aylık 5.000,-TL ve altında olan bireysel müşterilerimizi finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlatıyoruz.

Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Müşterilerimiz;

10.000,-TL'ye kadar,

6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli,

Aylık Eşit Taksitli,

Kredi kullanabilecektir.

Bireysel İhtiyaç Destek Kredisine başvurmak için hemen tıklayınız(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır).

Örnek Ödeme Tablosu;





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VAKIFBANK TEMEL İHİTYAÇ KREDİSİ BİLGİLERİ

Kimler Faydalanabilir?



Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi kampanyasından hane halkı geliri 5.000 TL ve altında olan bireysel müşteriler faydalanabilecektir.

Kredinin Özellikleri Nelerdir?

10.000 TL’ye kadar,

6 ayı ödemesiz olacak şekilde, 36 aya kadar vadeli,

Aylık eşit taksitli,

Aylık %0,49 faiz oranına sahip olacaktır.

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HALKBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLERİ

Başvurularınızı;

Halkbank İnternet Şubemize giriş yaparak; Başvuruà Bireysel Kredi Başvurusuà Kredi Türü: Tüketici KredisiàKredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.



Halkbank Mobil Şubemize giriş yaparak; Başvuruà Kredi Başvurusuà Kredi Türü: Tüketici Kredisià Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.



0850 222 0 400 Halkbank Dialog’u arayarak Sesli yanıt sisteminde önceliklendirilmiş işlemler menüsünde 2 numaralı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisini seçerek başvuruda bulunabilirsiniz.



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TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

36 ay vadeli 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç desteği kredi başvuruları sonuçlanmaya başladı.Bankalar kredi sonucu ile ilgili başvuru yapanlara SMS yolu ile yanıt vermeye başladı.