Temel İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır, ne zaman sonuçlanır? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 6 ay ödemesiz ihtiyaç kredisi başvuru ekranları

Temel İhtiyaç Kredisi başvuruları Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank tarafından alınmaya devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından duyurulan ve ilk 6 ay ödemesiz olarak 10.000 TL'ye kadar verilen ihtiyaç kredisi başvurusunda bugüne kadar 3 milyon 977 bin vatandaşımıza 22 milyar 295 milyon lira kaynak sunuldu." açıklaması Bakan Berat Albayrak tarafından duyuruldu. Temel İhtiyaç Kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank'ın cep şubeleri ve internet bankacılığı üzerinden başvurularını kolaylıkla yapabilecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından başvuru yapılan banka tarafından değerlendirme yapılacak ve başvuru sonucu SMS ile vatandaşlara bilgilendirilecek.

VAKIFBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ ÖZELLİKLERİ

10.000 TL’ye kadar,

6 ayı ödemesiz olacak şekilde, 36 aya kadar vadeli,

Aylık eşit taksitli,

Aylık %0,49 faiz oranına sahip olacaktır.

Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi kampanyasından hane halkı geliri 5.000 TL ve altında olan bireysel müşteriler faydalanabilecektir.

VAKIFBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU EKRANI

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ ÖZELLİKLERİ

İnternet şube veya Ziraat mobil uygulamamızdan Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabilirsiniz.

Bankkartınız ve kart şifreniz varsa https://bireysel.ziraatbank.com.tr(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden ya da Ziraat Mobil uygulamamızdan "Hemen Başvur" seçeneği ile parolanızı oluşturabilir, Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabilirsiniz.

Bankkartınız ve kart şifreniz yoksa kredinizi kullanmak için Bankkartınız ve kart şifreniz yoksa kredinizi kullanmak içintıklayınız(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır).

Kredinizi ATM'lerimizden Bankkartınızla veya Bankkartınız yoksa "Kartsız İşlemler-Diğer İşlemler-İhtiyaç Destek Kredi Ödemesi" seçeneğinden dilediğiniz zaman alabilirsiniz.

KREDİ BAŞVURUSU HANGİ EKRAN ÜZERİNDEN TAKİP EDİLECEK?

Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden takip edebiliriniz.

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU EKRANI

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ VADE, TAKSİT TUTARI VE GERİ ÖDENECEK TOPLAM RAKAM?

Temel İhtiyaç Kredisi kapsamında 10.000 TL kredi kullanan vatandaşlar krediye hak kazandıkları takdirde ilk 6 ay içerisinde ödeme yapmayacak. Sonraki 30 ay boyunca 376 TL taksitler halinde ödeme yapacak. 7.500 TL kredi kullanan vatandaşlar ise 6 ay ödemesiz geçen sürecin ardından 30 ay boyunca 282 TL ödeme yapacak. 5 bin TL kredi hakkı kazanan vatandaşlar ise 6 ay sürecek olan ödemesiz dönemin ardından 188 TL ödeyecek. 3.000 TL almaya hak kazanan vatandaşlar ise aylık 113 lira taksit ödemesi yapacak.

HALKBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU EKRANI