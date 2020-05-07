Temel İhtiyaç Kredisi başvurusu Ziraat - Vakıfbank - Halkbank | 10 Bin TL Temel ihtiyaç kredisi başvurusu sorgulama 6 ay geri ödemesiz, düşük faizli kredi başvuru sonuçları

Dünyada başlayan corona virüs salgını Türkiye'de 11 Mart tarihinde başgösterdi. 11 Mart 2020 gününden bu yana corona virüse karşı büyük önlemler alındı. Sosyal mesafenin korunması için alınan tüm kararlar günden güne corona virüs vaka sayılarını ve ölen sayılarını düşürmede etkili oldu. Corona virüs önlemleri arasında birçok iş yerinin kapatılması da yer alıyordu. Halkın toplu olduğu alanların özellikle kapatılması corona virüs önlemleri arasında alınan önemli kararlardan biriydi. Kapatılan bu iş yerleri hem işverenleri hem de çalışanları ekonomik anlamda olumsuz etkiledi. Devlet bankalarından ise Temel İhtiyaç Desteği adı altında kredi sağlandı. İhtiyacı olanların başvuru yapabileceği Temel İhtiyaç Kredisi başvuru işlemleri Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alınmaya başladı. Halen devam eden Temel ihtiyaç kredi başvurusu işlemleri ilgiyle araştırılıyor. Peki 10 Bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır? 6 ay geri ödemesiz ve düşük faizli olan 10 bin lira Temel ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? Temel ihtiyaç kredisine başvuruda bulunmak isteyenler, başvuru işlemini nasıl yapacağını öğrenmek isterken, Temel ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunan vatandaşlar ise başvuru işleminin ne zaman sonuçlanacağını merak ediyor. Haberimizin içeriğinden Temel ihtiyaç kredisi başvuru işlemi linkine ve temel ihtiyaç kredisi başvurusu sorgulama linklerine erişim sağlayabilirsiniz.

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın Temel ihtiyaç kredisine başvuru için hazırladıkları linklere aşağıdan erişim sağlayabilirsiniz. Linklere tıkladığınızda bankanın istediği gerekli bilgileri doldurmanız yeterli.

ZİRAAT BANKASI BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ



VAKIFBANK BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ



HALKBANK BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ



TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Temel ihtiyaç kredisine başvuru işlemini tamamladıktan sonra, kredi başvurunuz için olumlu veya olumsuz sonucunuzu aşağıdaki linkler üzerinden öğrenebilirsiniz. Hangi bankaya başvuru yaptıysanız o bankanın linki üzerinden temel ihtiyaç kredi başvuru sonucunuzu sorgulayabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI BAŞVURU SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ



VAKIFBANK BAŞVURU SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ



HALKBANK BAŞVURU SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ