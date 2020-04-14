Temel ihtiyaç kredisi başvuru linkleri: Ziraat - Vakıfbank - Halkbank | Temel ihtiyaç kredisi ne kadar, ne zaman sonuçlanır?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi kapsamında geliri 5.000 TL altında olan vatandaşlar kamu bankalarından 10.000 TL'ye kadar kredi başvurusunda bulunabilecek. Bu kapsamda 3 kamu bankası tarafından verilecek olan kredi için vatandaşlar başvurularını online ortam üzerinden gerçekleştirebilecek. Hane halkının geliri 5.000 TL altında olan vatandaşlara sunulacak olan kredi imkanında 6 ay ödeme talep edilmezken vade 36 aya kadar bölünebilecek. İşte Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Halk Bank'ın temel ihtiyaç kredi başvurusu hakkında paylaştığı o bilgiler...

TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU ZİRAAT BANKASI

KREDİMİ NASIL KULLANABİLİRİM?

İnternet şube veya Ziraat mobil uygulamamızdan Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabilirsiniz.

Bankkartınız ve kart şifreniz varsa https://bireysel.ziraatbank.com.tr(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden ya da Ziraat Mobil uygulamamızdan "Hemen Başvur" seçeneği ile parolanızı oluşturabilir, Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabilirsiniz.

Bankkartınız ve kart şifreniz yoksa kredinizi kullanmak için Bankkartınız ve kart şifreniz yoksa kredinizi kullanmak içintıklayınız(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır).

Kredinizi ATM'lerimizden Bankkartınızla veya Bankkartınız yoksa "Kartsız İşlemler-Diğer İşlemler-İhtiyaç Destek Kredi Ödemesi" seçeneğinden dilediğiniz zaman alabilirsiniz.

KREDİ BAŞVURUM HANGİ AŞAMADA?

Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden takip edebiliriniz.

KREDİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER NELERDİR?

Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen COVID-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası olarak hane halkı geliri aylık 5.000,-TL ve altında olan bireysel müşterilerimizi finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlatıyoruz.

Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Müşterilerimiz;

10.000,-TL'ye kadar,

6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli,

Aylık Eşit Taksitli,

Kredi kullanabilecektir.

Bireysel İhtiyaç Destek Kredisine başvurmak için hemen tıklayınız(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır).

Örnek Ödeme Tablosu;

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ KREDİ BAŞVURU EKRANI



TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ VAKIFBANK

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında orta ve düşük gelir grubunda yer alan müşterilerimize finansman desteği sağlamak için hazırlanan “Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi” kampanyası VakıfBank’ta.

Kredinizi;

10.000 TL’ye kadar,

6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli,

Aylık eşit taksitli,

Aylık %0,49 faiz oranıyla kullanabilirsiniz.

Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi kampanyasından hane halkı geliri 5.000 TL ve altında olan bireysel müşteriler faydalanabilecektir.

Kredi Başvurunuz değerlendirmeye alınacak olup başvurunuzun olumlu bulunması durumunda tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Bilgilendirmenin ardından şubeye gitmeden, VakıfBank Mobil, İnternet Bankacılığı kanallarından kredinizi kullanarak anında hesabınıza aktarabilirsiniz.

Başvurunuzun olumsuz bulunması durumunda ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.



Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisine Kamu Bankalarının sadece birinden başvuru yapılabilecektir. Aynı hane içerisinden ise sadece bir kişi krediye başvuruda bulunabilecektir.



Eşlerden yalnızca biri krediden faydalanabilecektir.



Kredinin ödemesine 6 ay sonra başlanabilir, kredi kullanım esnasında tarafınıza bu seçenek sunulur.



Kredi talebinizin değerlendirilmesi için KGF (Kredi Garanti Fonu) ile kişisel verileriniz paylaşılacaktır. Detaylı aydınlatma metnine https://www.vakifbank.com.tr/Default.aspx?pageID=2540 adresinden ulaşabilirsiniz.

Kredi Tahsis Ücreti kredi tutarının %0.5'i olup kredi tahsis ücreti üzerinden %5 Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) alınmaktadır. Kullandırılacak kredilerde ayrıca kefalet tutarı üzerinden %0,6 komisyon tahsil edilerek Kredi Garanti Fonuna ödenmektedir.

VAKIFBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİ BAŞVURU EKRANI



TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU HALKBANK

Hassas günlerden geçtiğimiz bu dönemde devreye alınan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri kapsamında; hane halkı aylık geliri 5.000 TL’nin altında olan müşterilerimizin gıda, sağlık, kira, fatura ödemeleri (elektrik, su, doğalgaz vb.) gibi temel ihtiyaçlarının finansmanını sağlamak amacıyla, aylık %0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 36 aya varan vade seçenekleriyle 10.000 TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi hizmete sunulmuştur.

Tutar ve Ödeme Koşulları



Dilerseniz; 10.000 TL’ye kadar kredinizi aylık %0,49 faiz oranı ve 36 aya varan vade seçenekleriyle kullanabilirsiniz.

Kredi ödemelerinizi; 6 ay ödemesiz dönemli olarak yapabilirsiniz.

Tahsis ücretli bir kredidir (Binde 5). Kullandırılacak kredilerde tahsis ücretine ilave olarak, kefalet tutarı üzerinden binde 7,5 komisyon tahsil edilerek Kredi Garanti fonuna ödenmektedir. Toplamda bir defaya mahsus olmak üzere, kredi kullandırım esnasında %1,10 oranında komisyon tahsil edilmiş olur.

Nasıl Faydalanabilirim?

Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi’nden hane halkı aylık geliri (aynı evde yaşayan eş ve çocuk) 5.000 TL ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensubu olan müşterilerimiz yararlanabilecektir.

Kamu bankalarının sadece birinden başvuru yapılabilecektir. Aynı hane içerisinden ise sadece bir kişi başvuruda bulunabilecektir.

Kredi talebinizin değerlendirilmesi için KGF (Kredi Garanti Fonu) ile kişisel verileriniz paylaşılacaktır. KVKK aydınlatma metnine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Başvurularınızı;

Halkbank İnternet Şubemize giriş yaparak; Başvuruà Bireysel Kredi Başvurusuà Kredi Türü: Tüketici KredisiàKredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.



Halkbank Mobil Şubemize giriş yaparak; Başvuruà Kredi Başvurusuà Kredi Türü: Tüketici Kredisià Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.



0850 222 0 400 Halkbank Dialog’u arayarak Sesli yanıt sisteminde önceliklendirilmiş işlemler menüsünde 2 numaralı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisini seçerek başvuruda bulunabilirsiniz.



Onaylı Kredimi Nasıl Kullanabilirim?



Onaylanan kredinizi Şubemize gitmeden Halkbank İnternet Şubesi, Halkbank Mobil Şube ve web sitemizden anında kullanabilirsiniz.

Halkbank İnternet Şubemize giriş yaparak; Kredi à Bireysel Kredini Kullanà Onaylı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek kredinizi kullanabilirsiniz



Halkbank Mobil Şubemize giriş yaparak; Krediler à Yeni Kredi Başvurusu ve Sorgulama à Başvurularımà Onaylı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek kredinizi kullanabilirsiniz.



Kredi tutarınızı; şubeye gitmeden Bank24’lerimizde yer alan Kartsız İşlem menüsündeki “Bireysel Destek Kredisi Çekme” seçeneğiyle ya da banka kartınızla Para Çekme menüsünden dilediğiniz zaman çekebilirsiniz.



Halkbank İnternet ve Mobil Şubesine Nasıl Üye Olabilirim?



Halkbank İnternet ve Mobil Şube üzerinden işlemlerinizi kolayca her yerden yapabilmeniz için Halkbank Mobil uygulamasını indirmeniz veya www.halkbank.com.tr web sitemizde yer alan İnternet Şubesi’ne tıklamanız yeterli.

iPhone, Android platformalarında yer alan Halkbank Mobil uygulamamızı uygulama marketlerinden kolayca indirebilirsiniz.

İnternet ve Mobil Şube üyesi iseniz;



İnternet Şubemizi: www.halkbank.com.tr web sitemizde yer alan İnternet Şubesi’ne tıklayarak müşteri numaranız, parolanız ve tek kullanımlık şifreniz ile hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Mobil Şubemizi ise: Iphone ve android cep telefonları için uygulama marketlerinden Halkbank Mobil’i indirerek, müşteri numaranız, parolanız ve tek kullanımlık şifreniz ile hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

İnternet ve Mobil Şube üyesi değilseniz;



Bankamıza ait kredi kartınız veya Banka kartınız var ise;

www.halkbank.com.tr web sitesinde yer alan “Kartla Giriş” adımı veya Halkbank Mobil’de yer alan “Parolamı Unuttum” seçeneği ile kart bilgilerinizi kullanarak kolayca parolanızı alabilirsiniz.

Bankamıza ait kredi kartınız veya banka kartınız bulunmuyor ise;

Aralarında birer boşluk bırakarak “DIJITAL TC Kimlik No” (Örnek SMS Metni: DIJITAL 12345678910) yazıp 3452’ye SMS gönderebilir,



Nüfus cüzdanınız ve ikinci bir kimliğiniz (ehliyet, paso, resimli kurum kartı vb.) ile birlikte dilediğiniz Halkbank Şubesi’ne giderek Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi'ni imzalayabilirsiniz.

HALKBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİ BAŞVURU EKRANI

ÖDEMELER BAŞLADI

Bankalar bir süredir topladıkları taleplerden sonra kredi kullanmak isteyenlere yanıt vermeye başladı. SMS ile telefonlara gelen mesajı takip edenler istedikleri tutardaki krediyi kullanabiliyor. Krediyi kullanma işlemleri tamamlandıktan sonra ATM’lerden para çekme işlemi yapılabiliyor. Bankaya giderek herhangi bir işlem yapmaya gerek kalmıyor.