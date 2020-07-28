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    28.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Temiz hava için yeni teknoloji filtreler

    Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri Ürün Müdürü Caner Güçer; konut, hastane, okul, işyeri, alışveriş merkezi gibi alanlar için mümkün olduğunca amacına uygun iklimlendirme sistemleri seçilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

    Temiz hava için yeni teknoloji filtreler

    Güçer, şöyle konuştu:

    “Mitsubishi Electric, iç ortam hava kalitesi için yeni ve verimli çözümler sunuyor. Lossnay havalandırma cihazları ve inovatif teknolojiler ile ürettiği Legendera serisi klimalarla öne çıkan Mitsubishi Electric, iç ortam havasının taze ve temiz kalmasına imkân tanıyor.”

    Kayseri'de otomobil su kanalına düştüKayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 1 metre yükseklikten kanala düştü. Kazada otomobilde sıkışan 2 kişi, yaralı olarak kurtarılarak tedavi altına alındı.
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