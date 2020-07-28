Temiz hava için yeni teknoloji filtreler

Güçer, şöyle konuştu:

“Mitsubishi Electric, iç ortam hava kalitesi için yeni ve verimli çözümler sunuyor. Lossnay havalandırma cihazları ve inovatif teknolojiler ile ürettiği Legendera serisi klimalarla öne çıkan Mitsubishi Electric, iç ortam havasının taze ve temiz kalmasına imkân tanıyor.”