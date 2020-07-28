28.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Temiz hava için yeni teknoloji filtreler
Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri Ürün Müdürü Caner Güçer; konut, hastane, okul, işyeri, alışveriş merkezi gibi alanlar için mümkün olduğunca amacına uygun iklimlendirme sistemleri seçilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.
Güçer, şöyle konuştu:
“Mitsubishi Electric, iç ortam hava kalitesi için yeni ve verimli çözümler sunuyor. Lossnay havalandırma cihazları ve inovatif teknolojiler ile ürettiği Legendera serisi klimalarla öne çıkan Mitsubishi Electric, iç ortam havasının taze ve temiz kalmasına imkân tanıyor.”