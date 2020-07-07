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    HaberlerEkonomi Haberleri Temmuz ayı memur maaşı zamlı tablosu 2020! İşte mesleklere göre yeni zamlı memur maaşları
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    07.07.2020 - 09:48 |

    Temmuz ayı memur maaşı zamlı tablosu 2020! İşte mesleklere göre yeni zamlı memur maaşları

    Milyonlarca memur temmuz ayında gerçekleştirilecek zam oranını bekliyordu. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ilk 6 ayın enflasyon verilerine göre belirleniyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının geçtiğimiz günlerde açıklanmasıyla yapılacak zam oranları belli oldu. İşte 2020 temmuz ayı öğretmen, polis, hemşire memur maaşı zam tablosu...

    Temmuz ayı memur maaşı zamlı tablosu 2020! İşte mesleklere göre yeni zamlı memur maaşları

    Memurlar temmuz ayında maaşlarını zamlı alacaklar. Enflasyon verilerinin açıklanması sonrasında gerçekleştirilecek zam oranı belli oldu. Öğretmen,polis, hemşire, mühendis meslek gruplarına göre yeni zamlı maaşların ne kadar olacağı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki 2020 temmuz ayında memur zamlı maaşları ne kadar olacak?

    MEMUR MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

    TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, memur ve emekli maaşlarına ilk 6 ayda gerçekleşen enflasyon olan yüzde 5,75 oranında artış gelecek. Böylece daha önce yüzde 4,0 olarak belirlenen memur ve emeklilerin maaşlarında yüzde 1,75 enflasyon farkı oluşmuş oldu. Bu şekilde yaklaşık 11 milyon kişinin maaşları zamlanmış olacak.

    MESLEKLERE GÖRE ZAMLI MEMUR MAAŞLARI

    Temmuz ayı memur maaşı zamlı tablosu 2020 İşte mesleklere göre yeni zamlı memur maaşları

    Temmuz ayı memur maaşı zamlı tablosu 2020 İşte mesleklere göre yeni zamlı memur maaşları

    Temmuz ayı memur maaşı zamlı tablosu 2020 İşte mesleklere göre yeni zamlı memur maaşları

    EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

    En düşük memur maaşı 3 bin 719 liraya yükseldi.

    İŞTE MESLEKLERE GÖRE EMEKLİ MEMUR ZAMLI MAAŞLARI

    ÖĞRETMEN (9/1)

    ESKİ: 4013 TL, YENİ: 4243 TL

    Öğretmen (1/4)
    Eski: 5.328 TL, Yeni: 5.634 TL

    POLİS (11/1)
    Eski: 5280 TL, Yeni: 5583

    AVUKAT (9/1)

    ESKİ: 5224 TL, YENİ: 5524 TL

    Şube müdürü (Lisans - 1/4)

    Eski: 6.904, Yeni: 7.301

    HEMŞİRE (9/1)
    ESKİ: 4253 TL, YENİ: 4498 TL

    MÜHENDİS (7/1)

    ESKİ: 5591 TL, YENİ: 5913 TL

    Genel müdür (1/4)

    ESKİ: 13.136, YENİ: 13.891

     

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