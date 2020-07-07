Temmuz ayı memur maaşı zamlı tablosu 2020! İşte mesleklere göre yeni zamlı memur maaşları

Memurlar temmuz ayında maaşlarını zamlı alacaklar. Enflasyon verilerinin açıklanması sonrasında gerçekleştirilecek zam oranı belli oldu. Öğretmen,polis, hemşire, mühendis meslek gruplarına göre yeni zamlı maaşların ne kadar olacağı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki 2020 temmuz ayında memur zamlı maaşları ne kadar olacak?

MEMUR MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, memur ve emekli maaşlarına ilk 6 ayda gerçekleşen enflasyon olan yüzde 5,75 oranında artış gelecek. Böylece daha önce yüzde 4,0 olarak belirlenen memur ve emeklilerin maaşlarında yüzde 1,75 enflasyon farkı oluşmuş oldu. Bu şekilde yaklaşık 11 milyon kişinin maaşları zamlanmış olacak.

MESLEKLERE GÖRE ZAMLI MEMUR MAAŞLARI









EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur maaşı 3 bin 719 liraya yükseldi.

İŞTE MESLEKLERE GÖRE EMEKLİ MEMUR ZAMLI MAAŞLARI

ÖĞRETMEN (9/1)

ESKİ: 4013 TL, YENİ: 4243 TL

Öğretmen (1/4)

Eski: 5.328 TL, Yeni: 5.634 TL

POLİS (11/1)

Eski: 5280 TL, Yeni: 5583

AVUKAT (9/1)

ESKİ: 5224 TL, YENİ: 5524 TL

Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Eski: 6.904, Yeni: 7.301

HEMŞİRE (9/1)

ESKİ: 4253 TL, YENİ: 4498 TL

MÜHENDİS (7/1)

ESKİ: 5591 TL, YENİ: 5913 TL

Genel müdür (1/4)

ESKİ: 13.136, YENİ: 13.891