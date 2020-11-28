TEMSA’dan İsveç’e elektrikli otobüs

Dünyada elektrikli toplu taşıma konusunda en gelişmiş ülkelerin başında gelen İsveç’e gerçekleştirilen MD9 electriCITY ihracatı kapsamında, şirketin Adana’daki tesislerinde üretilen 6 adet araç fabrikada yapılan son işlemlerin ardından İsveç’e doğru yola çıktı. Söz konusu araçların, önümüzdeki günlerde Göteborg yakınlarındaki Öckerö bölgesine ulaşması ve kısa süre içinde trafiğe çıkmaları bekleniyor. Öckerö Adası, 2030 yılında karbon ayak izini tamamen sıfırlamayı amaçlıyor.

Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı ve TEMSA Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Alemdar, geçtiğimiz günlerde tamamlanan hisse devriyle TEMSA’da yeni bir sürecin başladığını hatırlatırken, “Sabancı Holding ve PPF Group ortaklığında, TEMSA’nın özellikle küresel pazarlarda çok daha güçlü bir yapıya kavuşacağı bir döneme giriyoruz. Bu ihracat hamlesini de 50 yılı aşkın süredir Türk sanayisine hizmet veren TEMSA’nın yazacağı yeni başarı hikayesinin ilk adımı olarak görüyoruz” dedi.

Taşımanın geleceği

Seri üretime hazır hale getirdikleri MD9 electriCITY, Avenue Electron ve Avenue EV model elektrikli araçlarla, bu alanda müşterilerine birden fazla model alternatifi sunabilen dünyadaki ender üreticilerden biri olduklarını hatırlatan TEMSA CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu da, “Dünyada toplu taşımanın geleceği elektrikli araçlar odağında şekilleniyor” dedi.

Verilen bilgiye göre ihraç edilen araçların tüm tasarımı, yazılımı, bileşen yerleşimi ve araç dinamiği TEMSA’ya ait. 59 yolcu kapasiteli araç, 230kwh Li-ion pil ile 400 kilometre yol alabiliyor ve 5 saatte şarj ediliyor.