TESK: Yerli ürün dizide tanıtılsın

Palandöken 200’ün üzerinde ülkeye ihraç edilen Türk dizilerini milyonların izlediğini hatırlatarak şunları kaydetti:

“İhraç ettiğimiz dizi ve filmlerde ülkemize ait doğal güzellikler ve tarım ürünleri daha fazla işlenmeli. Ülkemizde, çay, fındık, kiraz, incir, lokum, domates, kayısı, Antep fıstığı, ceviz, zeytin gibi birçok üründeki kalitemiz ile dünyaya adımızı duyuruyoruz. Mobilya sektörünün tanıtımı için de dizi filmler önemli birer araç.”